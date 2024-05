Ladrones atacan en manada en el norte de Bogotá: se dedican a robar y a herir mujeres

Las mujeres que residen en el barrio San Patricio, en la localidad de Usaquén, norte de Bogotá, denuncian que han sido víctimas de los ladrones, quienes no contentos con robarles sus pertenencias, también las terminan agrediendo con puños y armas cortopunzantes.

>>> Le puede interesar: Pelea entre conductor y peatón casi termina en tragedia en Bosa cuando uno sacó un machete

La víctima del más reciente caso de robo en Usaquén le contó al Ojo de la Noche de Noticias Caracol el susto que se llevó el pasado sábado 27 de abril, sobre las dos de la madrugada.

“Se acercaron aproximadamente cuatro personas. Inicialmente yo tuve miedo, pero pues hice caso omiso a eso y cuando ya se acercaron a nosotros lo primero que hicieron fue encañonar a la persona con la que yo iba y mi reacción fue salir corriendo. Cuando yo salgo corriendo, uno de los tipos me alcanza, me tira al piso y yo recuerdo haber recibido golpes, pero físicamente no se ven. Sí recuerdo haberlos recibido y la puñalada en mi pierna izquierda que fue lo más evidente”, contó la víctima de robo en el norte de Bogotá.

Publicidad

Se conoce que estos criminales atacan en manada, golpean a sus víctimas para quitarles lo que llevan y luego se escapan en un carro que está a menos de una calle del lugar.

La joven explicó que los delincuentes “salen corriendo y cogen nuevamente un carro que es un Renault Sandero y cogen la 114 hacia la 15. Mi amigo intenta ver la placa del carro, pero como no lo logra se devuelve para saber cómo estoy yo”.

Publicidad

Los ladrones querían sacar dinero de las cuentas bancarias por medio de los celulares de las víctimas: “A mi amigo le robaron un iPhone 13 e intentaron sacarle primero $20 millones, luego le intentaron sacar $6 millones y luego $3 millones”.

Quienes viven sobre la calle 114 con carrera 15 dicen que los ladrones a diario están robando y atacando sin piedad.

La víctima de robo en Usaquén narró que “todo ha estado bastante difícil; de hecho, ayer en la tarde, mientras yo estaba en mi casa, escuché que alguien gritaba ‘ladrón, ladrón’ sobre la (calle) 116”.

Aunque afirmó que todos los robos son denunciados ante las autoridades, también asegura que nadie aparece para detener a los delincuentes.

Publicidad

>>> Le recomendamos leer: De piques a los patios: autoridades inmovilizaron más de 50 vehículos en Bogotá