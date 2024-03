Taxista en Bogotá arrolló a adolescente y la dejó en coma: imágenes sensibles

Una cámara de seguridad captó cómo un taxista en Bogotá arrolló de frente a una adolescente de 17 años, que se movilizaba en una bicicleta por la carrera 110B con calle 86A, en Ciudadela Colsubsidio, de la localidad de Engativá.



El accidente ocurrió el pasado domingo 3 de marzo, a las 9:44 de la noche. La joven salió de un restaurante donde estaba comiendo con sus padres.

Su mamá cuenta que “el taxi venía y la levantó, salió volando y cae. Cuando ellos se dan cuenta, me llaman y yo cruzo la calle porque estamos al otro lado, e intento auxiliarla, llamamos ambulancia”.

El taxista en Bogotá la golpeó y, con el carro averiado, aceleró y huyó del lugar.

Para la madre de la joven, el conductor “tenía que haber venido muy rápido y se voló”.

La adolescente está en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Simón Bolívar, con “fractura de cadera, el cerebro lo tiene inflamado, me le fracturó la carita, perdió los dientes, la tienen en coma inducido, me la tienen entubada”, detalló su mamá.

La mujer espera que el taxista en Bogotá “ponga la cara. Yo no lo voy a meter a la cárcel, él debe tener un SOAT el cual tiene que cubrir todo el tratamiento de mi hija porque el tratamiento es largo. Ella tiene apenas 17 años y es una menor de edad y él tiene que hacerse responsable, tiene que poner la cara y decirme no la vi, lo que sea, pero ponga la cara, eso no se le hace ni a un perro de la calle”.

La familia y habitantes de este sector de la localidad Engativá continúan verificando en las cámaras de seguridad cercanas para identificar plenamente al conductor que se escapó.