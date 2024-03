Carro los embistió y se salvaron de milagro: impactante video de accidente en Bogotá

Cámaras de seguridad captaron cómo tres personas se salvaron milagrosamente tras un accidente en Bogotá que un hombre, al parecer borracho, provocó en el barrio Prado Veraniego, en la localidad de Suba.



En las imágenes se ven una mujer y un hombre que dialogan junto a un carro estacionado sobre el andén. Una tercera persona se encuentra dentro del vehículo. De un momento a otro, una camioneta blanca los estrella de frente, provocando que las dos personas que estaban en el exterior caigan violentamente contra el piso.

Una de las víctimas le contó al Ojo de la Noche de Noticias Caracol lo que vivió en medio de este accidente en Bogotá.

“De repente sentí fue un golpe. Cuando abrí los ojos, pues estaba tirado en el piso y había una camioneta que había chocado mi carro. Lo primero que hice fue ver a mi esposa, porque mi esposa era la que estaba en el carro y no la encontraba; o sea, de la misma adrenalina o no sé, no la encontraba ahí. A ella le tocó bajarse por otra puerta porque todo el carro quedó bloqueado”, relató.

Afirmó que fue gracias a “la puerta del apartamento de mi amigo (que) estaba abierta y eso fue lo que me salvó”.

En las imágenes se ve cuando el conductor que causó el accidente en Bogotá dio reversa, como si intentara huir, pero “la camioneta se le dañó, la dirección quedó como bloqueada y no se pudo volar”, dijo una de las víctimas.

Para los tres lesionados, “la camioneta la iba manejando una persona que estaba en estado de alicoramiento, muy borracho”. Para colmo, no era de él, quien iba al volante “es un mecánico, y al parecer tomó un vehículo de sus clientes y salió en él”.

Lo que no entienden los afectados es por qué en el croquis realizado por la Policía de Tránsito aparece tan solo una infracción para el conductor de la camioneta por no tener licencia de conducción.

“Le hicieron comparendo porque no tenía licencia, solo porque no tenía licencia. ¿Y la multa de embriaguez?, ¿dónde está el comparendo de embriaguez? No hay”, aseguró uno de los afectados.