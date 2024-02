Conductor de SITP atropelló a abuelita de 85 años que cruzaba la calle: impactante video

En la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá, una mujer de 85 años de edad, identificada como Aramenta Alvarado, fue arrollada por un bus del SITP mientras cruzaba la calle. El accidente ocurrió sobre las 3:57 de la tarde del viernes 23 de febrero.



Las impactantes imágenes del siniestro, las cuales se han hecho virales, quedaron registradas en una cámara de seguridad de un supermercado del barrio Nueva Gloria.

La dueña de una tienda, llamada Paola, auxilió a la señora atropellada por el bus del SITP. “Lo primero que hice fue salir corriendo a ver qué le había pasado a la señora. Vi que su carita tenía muchísima sangre y lo primero que hice fue tomar un pañito y limpiar lo que más pude”, contó.

Los residentes del barrio Nueva Gloria aseguran que la vía, carrera 11 este con 48 sur, es un peligro porque “no hay andén y los carros van muy rápido”.

Para los vecinos de esta zona del sur de Bogotá el accidente resulta extraño, pues aseguran que hay buena visibilidad y esta es una ruta habitual de los buses de SITP.

La residente Paola dice que para ella “es algo ilógico que el conductor no hubiera visto a la señora porque prácticamente desde la parte de abajo se ve claramente; entonces, él no puede decir que no la vio porque yo sé que sí”.

La señora Aramenta Alvarado ya salió del hospital y se recupera en su hogar de los múltiples traumas que sufrió.

A través de un comunicado, la empresa Transmilenio S.A. aseguró que el conductor del SITP fue detenido en una URI y que lamenta el siniestro que pudo haber tenido un desenlace fatal.