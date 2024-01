Piedad Córdoba mantiene candidatura al Senado, pese a señalamientos: “No dejaré de hacer política”

Piedad Córdoba anunció este martes, 22 de febrero de 2022, que se mantiene en la carrera por una curul en el Senado de la República, a pesar de las denuncias de su exasesor, que la señaló de utilizar la liberación de secuestrados para beneficios políticos .

Para la candidata del Pacto Histórico, se trata de una persecución política contra ella y la coalición a la que pertenece.

“Si me persiguen por hacer política, no voy a dejar de hacer política para que no me persigan, sino que, al contrario, desde la lucha democrática, aspiro a contribuir a crear verdaderas garantías democráticas para todas las opciones políticas en el gobierno del Pacto Histórico”, dijo.

Piedad Córdoba asistirá este miércoles a una reunión informal en la Justicia Especial para la Paz (JEP) para hablar sobre las acusaciones en su contra y pidió a la Corte Suprema de Justicia escuchar versiones, entre otros, de Juan Manuel Santos, Nicolás Maduro, Lula da Silva, al director de cine Oliver Stone y los liberados por su gestión.

Además, señaló que, desde Estados Unidos, se estaría gestando dicho plan en su contra.

“Los insto a ser respetuosos de nuestra soberanía nacional y del ejercicio democrático de los y las colombianas, para lo cual solicitaré una cita en la embajada americana aquí en Colombia”, afirmó Piedad Córdoba.

Correría de precandidatos presidenciales

Entretanto, los precandidatos presidenciales continúan recorriendo Colombia en búsqueda de votos a pocos días de ir a las urnas para las consultas interpartidistas.

El precandidato presidencial del Pacto Histórico Gustavo Petro, en su correría por la costa Caribe, dijo que en su eventual gobierno brindará, desde el 7 de agosto, “un perdón social que incluye desde (Álvaro) Uribe hasta el ELN”.

Alejandro Char, del Equipo por Colombia, está en busca de apoyos. En un encuentro casual con la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, le pidió sumarse a su precandidatura.

Y aunque Cabal aún no toma postura, sí hace un llamado a su partido, que hasta ahora no ha permitido a los militantes apoyar la consulta del Equipo por Colombia.

“Si no alentamos a las bases uribistas a votar en la consulta, van a aparecer más votos de la izquierda, cuando nosotros somos más”, sostuvo.

Quien sigue recibiendo adhesiones es Alejandro Gaviria , precandidato de la Coalición Centro Esperanza. En las últimas horas, académicos y empresarios se sumaron a su campaña.

En Cúcuta, Sergio Fajardo, también de la Centro Esperanza, habló de sus propuestas para restablecer normalidad en la frontera.

“La forma como las relaciones internacionales han sido conducidas por este gobierno, donde han hecho política desde Bogotá para enfrentar a Venezuela, para, en principio, ganar indulgencias dentro del país, ¿el costo quién lo ha pagado? Cúcuta y toda esta frontera“, señaló.

Mientras tanto, Óscar Iván Zuluaga, candidato del Centro Democrático, adelanta agenda en Bogotá; David Barguil, otro de los precandidatos del Equipo por Colombia, se reunió con el líder judío Marcos Peckel, y Francia Márquez hace gira por el Valle del Cauca.