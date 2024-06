La actriz Yesenia Valencia es recordada por grandes personajes en la televisión colombiana en producciones como Pedro, el escamoso, Vecinos y La reina del flow. Sin embargo, pocos conocen que vivió una dura infancia en la Comuna 13 de Medellín, donde tuvo que ser testigo y víctima de graves situaciones de violencia.

En una entrevista, recientemente Valencia habló sobre uno de esos episodios, que fue el que inspiró su fundación. Se trata de un abuso sexual del que fue víctima a los 6 años, del cual reveló que "no fue tan traumático como el de otras mujeres y mi corazón lo tengo sano en ese sentido".

Yesenia Valencia contó que la persona que la atacó no pagó legalmente por lo sucedido, pero tuvo que enfrentar a su mamá, quien la defendió con todas sus fuerzas. "Mi mamá, afortunadamente, yo le hablé y ella tomó las medidas más drásticas del planeta. Mi mamá casi lo mata", aseguró en La Sala de Laura Acuña.

"Él era el dueño de la casa, entonces había que permitirle la entrada, cuando él llamó a decir que iba yo me asusté y mi mamá inmediatamente me preguntó. Le dije que él me contaba cuentos de terror. Uno de niño sabe cuando algo no está bien, pero el miedo lo invade a uno", pero afortunadamente su mamá logró interpretar lo que realmente pasaba y la defendió.

A raíz de esto, cuando creció Yesenia Valencia creó la Fundación Amados en la que ella apoya, a través del arte, a niños vulnerables. "Recogí los niños a los que yo dictaba talleres. Seguramente por eso he sanado tanto".

El asesinato de su novio



Pero esto no es todo, en Se Dice De Mí, la actriz Yesenia Valencia también habló sobre otro episodio difícil de su vida, como el asesinato de su novio cuando ella tenía 17 años. Se trató de una relación que inició cuando tenía 14 años con un hombre de 24, del que se enamoró, pero, aunque sus padres no aprobaban, le dieron permiso de tener una relación bajo sus estrictas condiciones.

Es por eso que el día que los novios tenían planeado salir en horas de la noche, aunque ella ya tenía 17 años, sus padres no se lo permitieron. "Como a las 2:30 de la mañana timbraron en mi casa, era su mejor amiga contándome que lo habían matado", recordó en el programa de Caracol Televisión.

"Ese fue el hecho que hizo que yo dejara la Comuna 13 de Medellín y me fuera para Bogotá y para decir 'hay que cambiar esta vida'", concluyó la actriz.