Marchas 1 de mayo: estos son los puntos de concentración de las movilizaciones en Colombia

Este jueves, como suele ser tradicional, varios ciudadanos participarán en las marchas 1 de mayo. Sin embargo, para esta fecha el presidente Gustavo Petro también convocó a la gente a que se movilice para expresar su respaldo a la consulta popular, documento que el mismo jefe de Estado radicará ante el Congreso de la República para que el Senado la estudie y, en un plazo de 30 días, defina si la avala o no. "Voy a entrar al Congreso para presentar formalmente y con una delegación el texto de la consulta popular, y voy a sacar la espada de Bolívar, hay que desenvainar la espada", aseguró el mandatario sobre ese acto.

¿Qué pasará si los congresistas no se pronuncian sobre la consulta popular?

“El tiempo nos da para que discuta el Senado de la República en sus 30 días y, si el Senado de la República en 30 días no discute, entonces el presidente, por decreto, convoca la consulta tal cual dice la ley, si no aprueba o no se pronuncia", fue lo que dijo el jefe de Estado durante el consejo de ministros del lunes 28 de abril.

El documento está compuesto por 12 preguntas, todas relacionadas con la reforma laboral que fue hundida por la Comisión VII del Senado. Solo uno de los puntos cambiaría ligeramente en su texto, que es el relacionado con los contratos para estudiantes del Sena. La pregunta original decía: “¿Está de acuerdo con que los jóvenes aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato laboral?”, y se modificaría a “¿Está de acuerdo con que los aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato de aprendizaje?”. Cada uno de los ítems fue explicado por Antonio Sanguino en el consejo de ministros más reciente, realizado el lunes 28 de abril.

"Voy a entrar al Congreso para presentar formalmente y con una delegación el texto de la consulta popular, y voy a sacar la espada de Bolívar", dijo Petro - Colprensa

Puntos de concentración de las marchas 1 de Mayo de 2025

El mismo presidente Petro ha divulgado desde dónde saldrán las movilizaciones este jueves festivo, a las que se suman alrededor de 15.000 miembros de la minga indígena que llegaron a Bogotá y que se han asentado en la Universidad Nacional, lo que ha generado algunos traumatismos con las clases que se imparten en la institución pública.



Bogotá:

Parque Nacional, Plaza de Bolívar, 9:00 a.m.

Primero de Mayo con avenida Caracas, 8:00 a.m.