Manuel Medrano ganó dos Grammy Latino gracias a una tusa: ¿quién fue su musa?

Manuel Medrano es uno de los artistas más reconocidos del país. La sensibilidad y la conexión que logra con sus letras lo han llevado a ser el favorito de muchos, pero ahora, tras conseguir dejar sello en el pop y la balada, quiere explorar sus raíces en el género vallenato.

¿De dónde es Manuel Medrano?

Manuel Medrano nació en Cartagena, sin embargo, a los 3 años, tras la separación de sus padres, su madre decidió llevárselo para Bogotá, la ciudad que lo vio crecer personal y profesionalmente.

Al llegar a la capital, su hermano, su madre y él vivieron en el barrio El Tunal, donde una conocida les abrió las puertas de su casa para iniciar este nuevo capítulo. Comenzaron a rebuscársela para poder cubrir sus necesidades, aunque hoy, en la adultez, Manuel Medrano admite que Bogotá "es tremenda para una mamá sola".

Uno de los momentos que quedaron marcados en su mente fue cuando una bomba explotó cerca a su casa. Asimismo, cree que, pese a los entornos difíciles en los que tuvo que desenvolverse, la vida siempre fue muy generoso con él.

Pese a que la capital no es su tierra natal, para muchos es un cachaco "más rolo que el ajiaco".

¿Cómo comenzó Manuel Medrano en la música?

"Mi mamá me regaló la primera guitarra como a los 13 años. Antes de eso yo no tenía ni idea de música, creo que ni siquiera me interesaba escucharla. En cambio, si me gustaban mucho los deportes, era malísimo, pero los practicaba todos", confesó Manuel Medrano en diálogo con Se Dice De Mí.

Una vez comenzó a adquirir gusto por la música, heredó la colección de casetes de su hermano mayor y eso impulsó su pasión por esta rama artística.

En su juventud, tomó iniciativa y se fue caminando con un amigo hasta un café del centro de Bogotá donde se ofreció para tocar en vivo. La arriesgada apuesta le rindió frutos, puesto que se convirtió en un show recurrente, donde su característica voz daba vida a temas de Silvio Rodríguez, Enrique Bunbury y Soda Stereo.

"Ese fue el primer contrato de mi vida. Nos pagaron 30 mil pesos por cantar una hora", rememoró.

Empezó a hacerse conocido en la escena musical bogotana, pero, más allá de la fama, el poder conectar de manera tan profunda con esta nueva pasión le dio un nuevo sentido. "Eso me conectó con la vida. En ese momento, realmente, existía algo que me hacía sentir vivo, anteriormente vivía por inercia", comentó el cartagenero, quien decidió renunciar a su trabajo para dedicarse a escribir canciones.

'Afuera del planeta', su primer gran éxito, lo catapultó al estrellato, pero el que el tema llegara a la radio fue casi un milagro, pues fue gracias a la hija de un director de una cadena radial de Cúcuta.

La inspiración de Manuel Medrano

Manuel Medrano es un enamorado de la vida y las mujeres. Pese a que su camino sentimental no ha sido tan afortunado, ha querido con locura, algo que se ha visto reflejado de manera directa en sus letras, las cuales han ganado importantes premios.

"El primer álbum salió de que terminó con una chica a la que amó muchísimo. Imagínate, fueron dos Grammy por eso", develó Julián Mora, amigo de Manuel Medrano.

Entre risas, el empresario musical Julio Correal dice que cree que antes de que el intérprete de 'Bajo el agua' fuera famoso, "le quedaba jodido lo de las novias". Manuel admitió que, en su época de colegio, nunca tuvo una novia, puesto que siempre fue muy tímido.

"Mi tusa por mi primer amor fue de años", confesó.

Al recibir el Grammy Latino, casi se desmaya y ni siquiera había preparado un discurso, pero, pese a lo inesperado del momento, lo atesora como uno de los mejores días de su vida.

Sin miedo al cambio, ahora explora nuevos horizontes sonoros, trabajando en sus raíces de la costa Caribe para sacar canciones vallenatas. "Lo que más me hizo conectar fueron las historias a través de las canciones, llenas de fantasía, de realismo mágico".

