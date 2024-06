Gustavo Ángel saltó a la fama por comercial de 'Javier, tómate la colada'

El camino de Gustavo Ángel como actor se abrió, como el de muchos otros, gracias a la oportunidad de participar en diferentes comerciales. El más importante y el último que realizó fue en la década de 1990 y, todavía hoy, muchos lo recuerdan por ese capítulo de su vida.

>> Lea también: La trágica muerte que alejó a Gustavo Ángel de la televisión y de Colombia

¿Quién era el actor que apareció en el comercial 'Javier, tómate la colada'?

Tenía 21 años y estudiaba teatro. Se trataba del bogotano Gustavo Ángel Acosta, un hombre que desde niño había descubierto en su pasión por la actuación una manera de vencer una extrema timidez que afectaba su forma de relacionarse.

En medio de sus clases de actuación, Gustavo fue convocado para ser modelo en diferentes comerciales, una oportunidad de oro que aceptó y que le cambió la vida. "Yo hacía comerciales cuando estudiaba teatro y con eso me pagaba la carrera. En esa época uno vivía más 'vaciado' que un berraco y que entrara platica era buenísimo", asegura.

Publicidad

Con sus primeros comerciales le fue muy bien y logró sostenerse económicamente, hasta que se le presentó ser Javier en el famoso comercial de Avena Quaker. "No hice muchos comerciales, hice ese de 'Javier, tómate la colada' y fue el último comercial que hice porque esa vaina fue famosísima y me convertí en Javier, ya ningún otro producto me quería porque yo era 'Javier, el de la colada'".

Aunque reconoce que gracias a ese comercial se le abrieron las puertas en televisión para ser actor en sus primeras telenovelas, Gustavo Ángel recuerda que hubo momentos en los que quería que la gente se olvidara de Javier.

Publicidad

>> Le puede interesar: El actor Gustavo Ángel recibió un milagro de la Virgen de Guadalupe: "Me salvó"

"Yo peleé mucho contra Javier y Javier no moría. Además, en todo Latinoamérica me reconocían como Javier, en Perú, en todas partes, ese comercial sí que dio lata en todas partes. Pero sí, me abrió puertas", asegura 30 años después de ese exitoso trabajo.