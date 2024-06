Gustavo Ángel superó la timidez con la actuación: "Encontré la forma de ser yo mismo"

El actor Gustavo Ángel Acosta es reconocido en Colombia por su paso por producciones como Los caballeros las prefieren brutas, Séptima puerta y El Bronx; aunque desde hace varios años se retiró de la actuación y se radicó en Miami. Sin embargo, pocos podrían creer que desde niño fue una persona en exceso tímida.

Su primer y único amigo en el colegio fue Jorge Enrique Abello

"Actor de nacimiento porque a mí se me apareció la actuación a salvarme la vida cuando era muy chiquito porque era un tipo timidísimo y en la actuación encontré la forma de poder ser yo mismo, detrás de la máscara de otro personaje", asegura.

El actor nacido en Bogotá el 18 de julio de 1968 enfrenta la timidez desde sus primeros años en el colegio. "Eso fue terrible cuando entré al colegio porque no podía de la timidez, yo pasé por el Gimnasio Moderno toda la primaria con un solo amigo que, casualmente, es Jorge Enrique Abello, con él nos metimos al grupo de teatro".

De esta manera se marcó el rumbo de su vida y descubrió su gran pasión por la actuación, de la mano de su único amigo Jorge Enrique Abello y otra reconocida actriz, Marcela Carvajal.

La actriz recuerda que "cuando lo conocí me pareció inmamable, me pareció insoportable, dije 'ay, no, que mamera este modelito, es antipático'. Con el tiempo nos convertimos en amigos, que fue relativamente fácil, me di cuenta que es tímido".

Su amigo y colega Luis Alfredo Velasco revela que, incluso cuando ya era un actor reconocido, notaba la timidez de Gustavo Ángel. "Yo lo noto cuando está con personas ajenas, él se encoge y le cuesta mucho trabajo expresarse con personas que no conoce".

Gustavo Ángel ahora enseña a superar la timidez

Desde hace varios años el actor Gustavo Ángel se radicó en los Estados Unidos para estar cerca de sus padres, una promesa que le hizo a su hermana mayor que falleció en un trágico accidente. Asegura que lleva una vida tranquila.

"Llegué acá para hacer series, pero empecé a hacer unos cursos que ayudan a la gente a soltarse y a quitarse la timidez. Son cursos de actuación, pero que no están enfocados para gente que es actor, personas que quieren soltarse para hablar en público y quitarse la timidez, técnicas actorales para que la gente se suelte, para empresas y compañías que quieren ayudar a que su equipo tenga una mejor comunicación".