¿Kaleth Morales hizo un pacto que lo llevó a la muerte? Los mitos sobre su éxito

Sobre la muerte de Kaleth Morales, considerado el rey de la nueva ola vallenata, se han generado muchos mitos. El artista falleció el 24 de agosto de 2005 en un accidente de tránsito en una carretera que comunica los departamentos de Magdalena y Cesar.

>>> Kaleth Morales y sus números de la suerte para jugar lotería y Baloto, según la IA

La muerte del intérprete de éxitos como ‘Todo de cabeza’, ‘Destrozaste mi alma’ y ‘De millón a cero’ dejó un sinsabor entre sus seguidores y el mundo del vallenato, entre otras, porque acababa de cumplir los 21 años.

>>> Kaleth Morales: el mal presentimiento que tenía la mamá del artista el día de su muerte

Publicidad

A la par de dolor que causó la pronta partida de Kaleth Morales, se levantaron innumerables mitos de lo sucedido. Entre ellos, quienes aseguraban que el artista y su papá, el también exitoso cantautor vallenato Miguel Morales, habían hecho un pacto con el diablo para lograr su ascenso en el mundo de la música.

De acuerdo con los rumores, el alma de Kaleth Morales había sido ofrecida durante una visita que él y su padre hicieron al Monte de Sorte, un sitio espiritista ubicado en el estado de Yaracuy, en Venezuela.

Publicidad

Sin embargo, para el maestro Miguel Morales estos comentarios son dolorosos, irrespetuosos y ofensivos. En Se Dice de Mí, el artista salió en defensa de su hijo, su familia y de su amor a Dios.

>>> Kaleth Morales y Omar Geles: qué parentesco tenían estos dos artistas

“Yo en los mitos no creo, creo en Dios y yo creo que, si Dios permitió que mi hijo fuera un ángel cantor y que le dio permiso hasta ahí, hasta ahí. Pero de eso de que pronto Kaleth haya hecho (de) vender el alma, se la vendió a Dios. No tengo mitos ni haré mitos con nadie (ni) si se me aparece con 60 mil millones de pesos, el único pacto que yo he hecho ha sido con Dios”, puntualizó en entrevista con Se Dice de Mí en 2018.