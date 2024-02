Condecoran en Cali a auxiliar de Policía que salvó a joven de ser asesinada por la pareja

El Concejo de Cali condecoró a Gloria Fernanda Mora, la auxiliar de Policía de 21 años que salvó la vida de una adolescente de 15 años que le hizo una señal de auxilio en una estación del MÍO tras ser amenazada por su pareja. La menor de edad está a salvo y su agresor se encuentra tras las rejas.



La joven uniformada está contenta por el reconocimiento, aunque para ella es más importante darle “muchísimas gracias a Dios por saber que a esa persona a la que yo ayudé le pude brindar ese apoyo. No hice caso omiso a lo que ella me estaba diciendo, sino que seguí las señales de auxilio de lo que ella me estaba pidiendo”.

Alexandra Hernández, una de los concejales de Cali que la condecoró, expresó su admiración por la auxiliar de Policía, “una niña de 21 años que también fue víctima de violencia de género por su papá, que ella tuviera la valentía de salvar la vida de una niña de 15 años. Pienso que hoy quedó demostrado que la Policía Nacional necesita más Glorias”.

Gloria Fernanda recordó que ella también vivió “ese maltrato, no hacia mí sino de mis padres a cada rato, tanto mi mamá como mi papá se enfrentaban, entonces sé lo que se siente”. Esa fue una de las razones por las que ayudó a la menor de edad. Pero recalcó que su actuar no fue “por el simple hecho de que yo viví esa violencia, sino de lo que me compete” como auxiliar de Policía.

Gloria Milena Mendoza, mamá de la joven, expresó su “orgullo y al mismo tiempo temor porque así como hay gente buena hay gente mala. Desafortunadamente la carrera que está escogiendo Fernanda es una profesión peligrosa, pero me siento muy orgullosa y sé que con el poder de Dios vamos a salir adelante”.

Y es que esta auxiliar de Policía dice que a sus 21 años de edad ya tomó la decisión de seguir la carrera en la institución, al servicio de la comunidad.