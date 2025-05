Pilas, así operará el pico y placa en Bucaramanga durante el mes de junio, incluidos los sábados

El pico y placa en Bucaramanga fue ajustado por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga desde el 1 de abril, siendo la primera rotación del año en la medida para vehículos particulares, conforme a lo establecido en la Resolución 017 de 2025. Los conductores deberán adaptarse a la rotación del mes de junio, que tiene como objetivo regular el flujo vehicular y optimizar la circulación en las principales vías de la ciudad.

Según lo explicado por la entidad, además de establecer la distribución de los dígitos según el día de la semana, el sistema también seguirá aplicándose los días sábados. En este nuevo sistema de rotación, se observa un cambio importante, ya que los vehículos cuyo último dígito estaba restringido los lunes ahora tendrán la restricción los martes, y así sucesivamente para el resto de los días de la semana.

El pico y placa en Bucaramanga se implementará entre las 6:00 a.m. y las 8:00 p.m. de lunes a viernes, y los sábados la restricción será de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Además, a partir del 16 de julio de 2025, se implementará una nueva modalidad para los vehículos matriculados fuera del departamento de Santander. Estos vehículos estarán sujetos a la restricción de pico y placa con una clasificación de placas par e impar, lo que modificará la circulación de los vehículos en la ciudad, principalmente para aquellos autos que no cuenten con matrícula local.

Pico y placa en Bucaramanga para el mes de abril 2025 - Facebook: Alcaldía de Bucaramanga - Prensa Alcaldía de Bucaramanga

¿Cómo funcionará el pico y placa en Bucaramanga en junio?

Para el mes de junio, las restricciones quedan distribuidas de la siguiente forma:



Lunes: Placas terminadas en 7 y 8

Placas terminadas en 7 y 8 Martes: Placas terminadas en 9 y 0

Placas terminadas en 9 y 0 Miércoles: Placas terminadas en 1 y 2

Placas terminadas en 1 y 2 Jueves: Placas terminadas en 3 y 4

Placas terminadas en 3 y 4 Viernes: Placas terminadas en 5 y 6

Para los sábados, la rotación será semanal y se distribuirá de la siguiente manera:



7 de junio: Placas terminadas en 5 y 6

Placas terminadas en 5 y 6 14 de junio: Placas terminadas en 7 y 8

Placas terminadas en 7 y 8 21 de junio: Placas terminadas en 9 y 0

Placas terminadas en 9 y 0 28 de junio: Placas terminadas en 1 y 2

Pico y placa en Bucaramanga entre abril y junio de 2025 - Dirección de Tránsito de Bucaramanga

¿Quiénes están exentos de pico y placa en Bucaramanga?

Como en ocasiones anteriores, esta medida no afecta a todos los vehículos de la misma manera. Las excepciones incluyen los vehículos de servicio público individual como taxis, los vehículos oficiales y diplomáticos, así como aquellos de emergencia, vehículos con matrícula extranjera y los que cuenten con importación temporal. Además, los motociclistas están exentos de la medida de pico y placa.

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga, encabezada por el director Jhair Manrique, indicó anteriormente que el propósito de estos ajustes es mejorar la fluidez del tránsito, especialmente en las horas de mayor congestión. Esta modificación en la rotación busca distribuir las restricciones de manera más eficiente para garantizar que los vehículos se desplacen de manera más organizada en toda la ciudad.

El sistema de pico y placa está diseñado para disminuir la cantidad de vehículos en circulación durante las horas de mayor demanda, como la entrada y salida de los trabajadores y estudiantes, ayudando a descongestionar el tráfico en puntos clave de Bucaramanga. En palabras del directivo, "invitamos a la ciudadanía a respetar esta medida, cuyo propósito es mejorar la movilidad en Bucaramanga y optimizar el flujo vehicular en la ciudad".



¿Cómo es el horario del pico y placa en Bucaramanga?

La medida de pico y placa en Bucaramanga continuará aplicándose dentro de un horario establecido, que va de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. de lunes a viernes, y los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Estos horarios han sido diseñados específicamente para los momentos de mayor congestión vehicular, que generalmente ocurren durante las horas de entrada y salida laboral, así como en los picos de tráfico más intensos a lo largo del día. La restricción busca evitar la saturación de las principales arterias viales, que suelen presentar grandes acumulaciones de vehículos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co