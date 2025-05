Mindefensa dice que 'Iván Mordisco' "sigue delinquiendo", tras comunicado sobre su presunta muerte

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró desde Boyacá que el máximo cabecilla de las disidencias de las Farc, Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido como alias Iván Mordisco, "sigue delinquiendo", y que se mantiene la recompensa de hasta 4.450 millones de pesos para quien dé información sobre su paradero hasta que "se demuestre lo contrario". Esto después de que las disidencias de alias Calarcá lanzaran un comunicado diciendo que el guerrillero, supuestamente, falleció.

Sánchez, en una rueda de presa de abril de este año, aseguró que la búsqueda del jefe de las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) se mantiene, y que recientemente encontraron algunos de sus objetos, como las gafas, el fusil Tavor que porta, y el computador personal. Las autoridades en aquella oportunidad dijeron que se estaba cerrando el cerco de este delincuente, y que había perdido al menos a 14 de sus hombres en solo cuestión de horas

"Lo que podría decirles es que no ha sido neutralizado porque no tenemos físicamente su cuerpo. Ya sea que esté vivo o muerto, no lo sabemos, pero bajo esa hipótesis consideramos que aún está vivo y huyendo. Eso es lo que creemos, pero lo cierto es que lo seguimos buscando", dijo el ministro en ese entonces.

En el mismo operativo, también se incautaron por lo menos 30 fusiles que pertenecerían a los hombres al mando del cabecilla de las disidencias, aunque se desconocía si había resultado herido en los combates. El ministro Sánchez, por otro lado, les pidió información a las personas que viven "en el río Caquetá, en el Yarí, aquellas personas que lo ven en el Amazonas, donde está desesperado porque perdió gran capacidad, 27 neutralizaciones”.



El comunicado de las disidencias de las Farc

Por otro lado, las disidencias al mando de alias Calarcá aseguraron lo siguiente en un comunicado: "Hoy, con pesar, pero también con firmeza, informamos que 'Iván Mordisco' ha caído. Fue víctima de su propio egoísmo y ambición. Gravemente herido en combates recientes, su cuerpo sin vida reposa en lo profundo de las selvas del Amazonas. Su muerte representa el fin de una etapa oscura que dividió a la insurgencia popular".

Añadieron que, presuntamente, decidieron detener "toda avanzada sobre las comunidades del Caquetá y Amazonas, en las riberas de los ríos Caguán y Caquetá". Además, dijeron que acordaron "cesar toda confrontación" con el frente de Alonso 45, también de las disidencias.

