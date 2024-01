¿Willie Colón dejará los escenarios tras mareo que sufrió en Superconcierto de Feria de Cali?

Cuando el cantante de salsa Willie Colón se encontraba en la tarima del Superconcierto de la Feria de Cali cantando su éxito Gitana sufrió un mareo, asustando a las personas que estaba en el lugar. El artista se pronunció por medio de sus redes sociales.



“Para los que están preguntando qué pasó en la Feria de Cali, estoy bien. Hacía mucho calor. Este viaje fue muy complicado por las conexiones y cosas que tuvimos que hacer para llegar”, manifestó el intérprete.

También explicó Willie Colón que, tras su llegada a Cali, tuvo problemas con migración y no pudo descansar lo suficiente. “Empecé bien y de repente me quedé sin gasolina. Tuve que bajarme del escenario. El calor tampoco ayudó, pero gracias a Dios me pude recuperar lo suficiente para finalizar mi tanda”.

El artista les expresó a sus seguidores que se encontraba bien y agradeció a quienes se preocuparon por él. “Estoy consultando con mis médicos”, afirmó.

Según el cantante, hubo personas que aseguraron que él se robó la plata que le pagaron por el show y que estaba muy viejo. Willie les respondió lo siguiente: “No tiene sentido ir a Cali para hacer eso (refiriéndose al dinero). Para los que dijeron que estoy demasiado viejo, si mis médicos determinan que ese es el caso, el 27 de diciembre de 2023, en Cali, Colombia, habrá sido el último concierto de Willie Colón”.

Pietro Carlos Correa, mánager del aretista, le dijo a Blu Radio que el intérprete se encontraba bien de salud y que sufrió una molestia debido al excesivo calor que hacía en el estadio Pascual Guerrero de Cali a la hora del confierto.



Willie Colón, de 73 años, fue uno de los cantantes estelares del Superconcierto de la edición número 66 de la Feria de Cali. El evento, en el que se presentaron importantes artistas como Oscar D'León, Víctor Manuelle, Gilberto Santa Rosa, Rey Ruiz, El Gran Combo, Guayacán y Grupo Niche, tuvo lugar el pasado miércoles.