Beba habla sin tapujos de su experiencia en Desafío XX: "Mi propósito no era ir a ganar"

El paso de Beba por el Desafío XX fue, para muchos, lleno de polémicas y controversia, especialmente después de que sus acciones la llevaran a ser expulsada del programa. La joven abrió su corazón para contar cómo fue su experiencia general y qué pretendía lograr en el reality.

Durante el capítulo 20 del Desafío XX, Andrea Serna citó a los competidores al Box Negro, en el cual anunció que, tras comprobarse que Beba, integrante del equipo Alpha, no había cumplido con un castigo que se le había impuesto, esta sería expulsada.

"Yo sabía que quitarme los guantes implicaba irme. Pude haber manejado los tiempos un poco más y controlado mis emociones", declaró la joven de 25 años.

Tras un par de días por fuera de la competencia, la barranquillera dio una entrevista a Día a Día, donde habló con sinceridad sobre su tiempo en el programa y cómo ve sus acciones tras su salida.

"Realmente mi propósito no era ir a ganarme una competencia. La verdad, yo no me tenía fe de llegar a una final, yo tampoco fui a buscar fama ni tampoco fui a salir con un fajo de billetes", comentó Beba.

Unos días de descanso le dejaron ver que sus reacciones demuestran que sigue en un proceso de sanidad emocional, por lo cual es enfática en señalar que, si su testimonio puede ayudar a alguien, se habrá cumplido su propósito.

"A los fans y seguidores del programa, perdón. Yo soy responsable de lo que digo, más no de lo que malinterpretan, pero aún así sí quiero disculparme por si sonó arrogante de mi parte", expresó la exparticipante del Desafío XX, quien aseguró que una de sus metas de este año había sido llevar su vida deportiva a otro nivel.

