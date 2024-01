Feng Shui: evite tener estos elementos en su habitación

A pesar de que usted ha escuchado que su habitación es una zona segura para relajarse y descansar de las tensiones diarias, es importante tener en cuenta que la filosofía del Feng Shui aborda la creación de armonía y energía positiva en los diversos espacios de su hogar. En este sentido, su habitación se convierte en un espacio crucial para el descanso y la recuperación, convirtiéndose un punto fundamental seguir las recomendaciones de esta antigua práctica china.



En relación con los principios del Feng Shui, se sugiere que mantenga ciertos aspectos y objetos fuera de su habitación con el fin de preservar la tranquilidad y el equilibrio.

La filosofía del Feng Shui considera que ciertos elementos pueden interferir con la energía positiva y el descanso reparador que su habitación debería proporcionar.

Por lo tanto, el Feng Shui aconseja evitar la presencia de elementos que puedan perturbar la serenidad, como dispositivos electrónicos, desorden innecesario o colores vibrantes que podrían afectar la atmósfera de calma que se busca cultivar.



Las cosas que no debe haber en su habitación

El desorden y acumulación excesiva

La práctica del Feng Shui le recomienda mantener los espacios limpios y ordenados en cualquier área de su hogar, ya que el desorden puede obstaculizar el flujo de energía positiva en la habitación, generando caos y confusión en la mente de sus ocupantes.

En ese sentido, es fundamental que usted se asegure de conservar en su habitación únicamente los objetos que sean de importancia y utilidad, descartando aquellos que ya no necesite. Esta acción contribuirá a liberar energía y a mantener un ambiente armonioso y revitalizante.

Dentro de la perspectiva del Feng Shui, la organización de su armario también desempeña un papel crucial en la creación de un espacio equilibrado.

Un armario desorganizado puede ser una fuente adicional de desorden en su habitación, afectando el flujo de energía positiva. Por eso, procure mantener todas sus prendas ordenadas, facilitándole la tarea de encontrar cualquier objeto o prenda que pueda encontrarse en el suelo o fuera de su lugar designado.

Espejos frente a la cama

Aunque los espejos son elementos útiles en las habitaciones tanto por razones decorativas como por su capacidad para generar amplitud, el Feng Shui no aconseja colocarlos frente a la cama.

La razón detrás de esta recomendación se encuentra en que los espejos pueden perturbar el descanso al reflejar la energía de las personas, lo que podría causar insomnio o pesadillas.

Si usted desea incorporar un espejo en su habitación, se sugiere hacerlo con precaución. Es preferible ubicarlo en un lugar donde no refleje directamente la cama. Alternativamente, puede tapar el espejo con una funda oscura que no permita el paso de la energía o utilizarlo de manera discreta en un rincón que no interfiera con su descanso.

Elementos electrónicos y pantallas

En la era actual, marcada por la tecnología, es común que las personas tengan televisores o teléfonos inteligentes en sus habitaciones.

Sin embargo, según los principios del Feng Shui, se recomienda evitar la presencia de estos dispositivos en los espacios de descanso. Esto se debe a que las ondas electromagnéticas emitidas por tales aparatos pueden interferir con el sueño y resultar en un descanso menos reparador.

Con el objetivo de mejorar la calidad del sueño y la energía en el ambiente de descanso, se aconseja a usted desconectar o apagar estos dispositivos antes de dormir. En la medida de lo posible, se sugiere mantenerlos fuera de la habitación.

Colores demasiado vivos

El tipo de color que usted elija para su dormitorio puede tener un impacto significativo en sus emociones y estado de ánimo, según los principios del Feng Shui. Se recomienda evitar colores como el rojo, ya que puede generar una energía estimulante que no es adecuada para este espacio de descanso.

Además, es aconsejable evitar el uso excesivo de colores sombríos o tristes, como el negro o el gris, ya que pueden crear una atmósfera depresiva y bloquear el flujo de energía en la habitación.

El Feng Shui sugiere en su lugar el uso de colores suaves y relajantes, como tonos pastel, verde suave o tonos tierra, contribuyendo a crear una sensación de calma y tranquilidad en su entorno, fomentando así un ambiente propicio para el descanso y la relajación.

Plantas con espinas o flores artificiales

Las plantas cien por ciento naturales siempre serán bienvenidas por el Feng Shui, gracias a su capacidad para purificar el aire y aportar energía positiva a su entorno.

No obstante, es importante que usted sepa que no todas las plantas son recomendadas para su dormitorio. Aquellas que poseen espinas o puntas afiladas, como los cactus, pueden generar energía negativa, por lo tanto, se aconseja evitarlas en esta área de su casa.

Adicionalmente, es crucial tener en cuenta que las flores artificiales carecen de vida humana y energía genuina, siendo así deben ser evitadas en su dormitorio, según los principios del Feng Shui.

Optar por plantas naturales en lugar de adornos artificiales contribuirá a mantener un equilibrio de energía más armonioso en su espacio de descanso.

Objetos debajo de la cama y de ejercicio

Guardar objetos debajo de la cama es una práctica que algunas personas suelen realizar, pero es importante que sepa que esto no es recomendable.

Almacenar cosas debajo de la cama puede dificultar la limpieza adecuada, acumular polvo y a largo plazo, generar una mayor sensación de suciedad en su habitación.

Para evitar este problema, guarde esos objetos en cajas selladas. Busque otros lugares para almacenarlas, como la cochera, el ático o incluso la habitación de invitados. De esta manera, podrá mantener su espacio de descanso más limpio y propicio para el descanso.

Además, es importante tener en cuenta que tener objetos de ejercicio en la habitación puede actuar como distracción y desviar el enfoque de sus objetivos de relajación o descanso.

En caso de que no tenga otra opción para colocarlos, evite ubicarlos cerca de las esquinas y lejos de la cama. De esta manera, durante el ejercicio, no sentirá que estos elementos están invadiendo su espacio de descanso, lo que le permitirá conciliar el sueño de manera más tranquila y sin interferencias.