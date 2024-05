Abogado de Olmedo López asegura que “Petro no hace parte de la matriz de colaboración”

A través de un comunicado, la firma de abogados que defiende a Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, UNGRD, aclara la situación de su defendido y dice que ni Gustavo Petro ni Nicolás Petro están en la matriz de colaboración que se presentará en Fiscalía.

El texto señala también que ven con “profundo temor las afirmaciones hechas en torno a un posible golpe de Estado o golpe blando”.

Asimismo, el defensor manifiesta que su defendido no tiene ninguna intención política y le pide a la Fiscalía seguridad para López y su familia.

El comunicado emitido por la firma de abogados de Olmedo López señala lo siguiente:

1. El señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego, no hace parte de la matriz de colaboración ofrecida por nuestro defendido, como tampoco su hijo, el doctor Nicolás Petro. Por consiguiente, desmiente cualquier rumor que sobre este hecho se haya podido generar. No hemos propuesto, hasta este momento, ninguna matriz de colaboración, por lo que desconocemos cualquier nombre que se haya supuesto en los medios de comunicación.

2. Nuestro protegido ha prometido contar la verdad y solo la verdad, los hechos son narrados por los testigos, en este caso, nuestro protegido quien ha solicitado un principio de oportunidad.

3. Los abogados no pueden hablar de hechos, ni de personas, motivo por el cual no lo hemos hecho ni señalado. No obstante, acompañaremos a nuestro protegido siguiendo lineamientos éticos de transparencia y profesionalismo, y confiando en la veracidad y autenticidad en los elementos probatorios mostrados a esta defensa y en los hechos narrados por este.

4. Hemos solicitado una mesa de trabajo con la Fiscalía General de la Nación, ejercemos el derecho solo con el ánimo de defender derechos. Jamás haríamos parte de un plan para afectar a nuestro amado país, o a la institucionalidad. Lamentamos y recibimos con profundo temor las afirmaciones hechas en torno a un posible golpe de Estado o golpe blando, no tenemos ninguna intención política ni mucho menos nos hemos reunido con algún político; ninguna persona puede hablar en nombre de los abogados de confianza y menos para pedir cosa distinta a la verdad.

“El temor es natural y más aún cuando se tiene familia. Los abogados que ejercemos el derecho no deberíamos ser objeto de este tipo de señalamientos en el ejercicio de la profesión, se crea un antecedente terrible que afecta el ejercicio del derecho a la defensa, motivo por el cual solicitamos, respetuosamente, una respuesta del Ministerio Público en torno a la protección del derecho a la defensa”, concluye el comunicado.

