Arrancaron los cortes de agua en Medellín por fenómeno El Niño: ¿cuánto tiempo durarán?

Iniciaron los cortes de agua en Medellín por causa del fenómeno El Niño. Según EPM -Empresas Públicas de Medellín-, el evento climático ha afectado caudales de varias quebradas de la capital antioqueña, como La Iguana, fuente de la que se abastece la planta de potabilización San Cristóbal.



EPM señaló que, debido a las pocas lluvias, se deberán realizar cortes de agua en Medellín con el fin de evitar el desperdicio del líquido. La suspensión será en la noche o en la madrugada y tendrá una duración entre 4 y 10 horas dependiendo del sector.

Por ejemplo, ya iniciaron los cortes de agua en Medellín en el circuito Hamacas, que afectará a más de 2 mil personas en los sectores Monteclaro, Pajarito y Nazaret. También hay suspensión en

el circuito San Cristóbal, que impacta a más de 4 mil usuarios.

"De 1.400.000 usuarios que tenemos en el sistema de acueducto de Medellín y del Valle de Aburra hemos tenido interrupciones del servicio solamente para 17.000 usuarios. El fenómeno El Niño produce una disminución de los caudales naturales en las fuentes que abastecen las plantas de potabilización", explicó Santiago Ochoa, vicepresidente de agua y saneamiento de EPM.

"Hagamos un uso racional del recurso hídrico. No es que usted llegue a lavarse los dientes y deja la llave del lavamanos abierta como si nada. Hablemos con nuestros hijos y hagámoslo nosotros mismos. Disminuya el consumo del agua. No es que usted llegue a bañarse y deje la ducha abierta o malgaste el agua. Yo le pido a la ciudadanía que hagamos un esfuerzo entre todos, que hagamos un uso racional para que no lleguemos a una situación crítica", enfatizó Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.



Los cortes de agua en Medellín se mantendrán mientras esté presente el fenómeno de El Niño.