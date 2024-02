Emiten circular azul contra Jesse Wiseman, presunto feminicida de Laura Lopera

Fuentes de la Fiscalía confirmaron que se emitió una circular azul contra Jesse Wiseman, canandiense señalado de asesinar a Laura Lopera y ocultar su cuerpo en una maleta en una vivienda del barrio Boston, en Medellín.



Fuentes del ente acusador le contaron a El Tiempo que Migración Colombia estableció la plena identidad del presunto feminicida -por trámites en coordinación con Canadá- y así un juez de Medellín dictó la orden de captura contra el extranjero.

Tratándose de un caso de feminicidio, y además porque Jesse Wiseman salió de Colombia, se solicitó a través de la Interpol emitir una circular azul para facilitar su ubicación y detención en los 196 países miembros de esta policía.

La alerta mundial ya fue lanzada. Se conoció que el señalado feminicida de Laura Lopera salió de Guatemala el pasado 12 de febrero y llegó a Turquía un día después, al parecer, con el fin de evitar su extradición.



El violento audio que le envió Jesse Wiseman a Laura Lopera

Noticias Caracol conoció un audio que Wiseman le había enviado por WhatsApp a Laura Lopera. Con tono agresivo, el presunto feminicida le recalcó a la víctima: "Te dije venga y hablemos, y resolver los problemas. Estoy enojado contigo, no me escuchas, debes escucharme. Venga y vamos a resolver todo. ¡No me hablas por WhatsApp! Y queja y queja. Bla, bla, bla. Párate".

Laura Isabel Lopera Osorio, de 21 años, tenía una hija de 3 añitos. Desde hace unos tres meses, según personas cercanas a la joven, sostenía una relación con el extranjero.

La víctima trabajaba en confecciones y luchaba por brindarle un futuro mejor a su pequeña hija. Su familia pide que ubiquen al sospechoso y se haga justicia.