Laura Lopera y Valentina Trespalacios: 4 similitudes en estos dos espantosos crímenes

Los crímenes de Laura Lopera y Valentina Trespalacios conmocionaron a Colombia. Las dos jóvenes habrían sido asesinadas por sus parejas sentimentales, ambos hombres de nacionalidad extranjera, quienes intentaron ocultar sus cuerpos en una maleta y huir de la justicia.



Los paralelos entre los casos de Laura Lopera y Valentina Trespalacios

1) Ambas fueron halladas en una maleta

2) Sus compañeros sentimentales, extranjeros, son los principales sospechosos

3) Ambos sujetos huyeron de Colombia tras el feminicidio. En el caso de Valentina, ya fue capturado

4) Familias denuncian malos tratos y "celos" por parte de las parejas de sus hijas

Laura Lopera

El cuerpo de la joven de 21 años fue encontrado dentro de una maleta, en una casa del barrio Boston, en Medellín. Laura Lopera había sido reportada como desaparecida el 31 de enero de 2024.

Según la familia de la víctima, ella mantenía una relación con un extranjero, de nacionalidad canadiense, desde hace tres meses. Noticias Caracol tuvo acceso a un audio que este sujeto, en tono agresivo, le envió a Laura Lopera en WhatsApp.

En medio de groserías, el principal sospechoso del asesinato le recalcó lo siguiente: "Te dije venga y hablemos, y resolver los problemas. Estoy enojado contigo, no me escuchas, debes escucharme. Venga y vamos a resolver todo. ¡No me hablas por WhatsApp! Y queja y queja. Bla, bla, bla. Párate".

Juan Manuel, hermano de Laura Lopera, recordó que la joven había llorado varias veces por culpa del canadiense. Además, aseguró que el individuo era celoso con la joven: "Vimos conversaciones de audios gritando y todo".

El señalado asesino de Laura Lopera, al parecer, salió desde Rionegro hasta Bogotá y de la capital colombiana viajó a Guatemala. Laura Lopera tenía 21 años y era madre de una pequeña de 3 añitos.



Valentina Trespalacios

John Poulos, ciudadano estadounidense y excompañero sentimental de Valentina Trespalacios, es el principal sospechoso del asesinato de la DJ de 22 años.

La Fiscalía imputó a Poulos con el delito de feminicidio agravado y ocultamiento de material probatorio, los cuales no aceptó. El estadounidense habría tratado de deshacerse del cuerpo de Valentina escondiéndolo en una maleta. El cadáver fue encontrado en un contenedor de basura en la localidad de Fontibón, occidente de Bogotá.

Horas después del crimen, John Poulos salió de Colombia en un vuelo a Panamá. Al momento de su captura tenía un tiquete a Estambul, Turquía, que habría comprado en el aeropuerto Tocumen, además de 7 mil dólares que se presume iba a usar para poder darse a la fuga.

Poulos habría asfixiado con sevicia a la joven DJ de 22 años en medio de una discusión. La prueba de lo anterior serían varios videos en los que se evidencia que el individuo era la única persona que se encontraba con Valentina el día de su muerte.

“Recuérdese que, luego del homicidio, procedió a tratar su cuerpo como si fuera una cosa, un objeto inservible, le desconoció toda condición de dignidad humana. Su comportamiento raya en lo brutal, en lo enfermizo”, recalcó Daniel Gómez, fiscal del caso, en la audiencia del primero de febrero de 2023.

Y es que 900 horas de video no son las únicas pruebas en contra de Poulos, pues también se destacan aspectos como el testimonio de una de las amigas de Valentina y el hallazgo de la cinta adhesiva con la que fue envuelta la maleta en donde se encontró el cadáver de la DJ, que estaba en poder de Poulos al momento de su detención.

“Ella sabía que John Poulos ya venía a radicarse en Colombia con Valentina, pero se le hizo extraño ver que él solo venía con una maleta. La testigo aportó registros de mensajes entre Valentina y John Poulos a través de WhatsApp. Igualmente, la foto de la maleta azul”, dijo el fiscal Gómez en la audiencia del primero de febrero de 2023.

Familiares y amigos de Valentina Trespalacios han recalcado que John Poulos tenía comportamientos agresivos y era celoso con la víctima.