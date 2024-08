La transformación de la Hacienda Nápoles como santuario de protección y diversidad animal

El Parque Temático Hacienda Nápoles se ha convertido en uno de los destinos turísticos más importantes de la región. Este espacio ha logrado resignificarse, pasando de ser un eje clave de la historia del narcotráfico en el país, para trabajar por la protección y el cuidado de los animales.

Árboles frondosos, una selva húmeda y hectáreas de vegetación hacen de la reconocida Hacienda Nápoles un lugar óptimo para ser un santuario para los más de 400 animales que reposan en estas tierras.

"Estoy muy impactada, porque sí es algo muy maravilloso; se nota el aseo, el orden, la organización, y los animalitos están muy bien", comentó una de las visitantes al parque.

El cuidado de los animales en la Hacienda Nápoles

En la Hacienda Nápoles no se tiene ningún animal que haya estado presente en la época de violencia de Pablo Escobar. Sin embargo, su descendencia se mantiene en el parque.

"Nosotros tenemos dentro de nuestra colección unos ejemplares rescatados. Los hipopótamos, al no ser animales de esta región, fue una herencia que tomamos, pero, actualmente, dentro del parque no existe ningún animal que esté vinculado con el pasado del mismo", aseveró Jorge Ordóñez, director administrativo de la Hacienda Nápoles.

Muchos de estos animales llegaron al parque por temas de tráfico ilegal. Dado a sus antecedentes, requieren cuidados estrictos y necesarios, es por ello que tienen a su disposición todo un equipo especializado que vela por su bienestar.

"Acá no tenemos los animales como entretenimiento, ustedes no van a encontrar animales que les van a hacer el show. Aquí tenemos animales que, por culpa del humano, no pueden estar en su hábitat natural", explicó la veterinaria Mariana Peña.

Mateo Bedoya, otro de los expertos, señaló que es común que reciban animales muy humanizados, por lo cual no es viable que muchos de ellos compartan con individuos de su misma especie.

"Toca empezar a trabajar lentamente en su comportamiento. He visto muchos primates comiendo arroz, chocolate, algo que le pueda hacer daño a futuro", comentó.

