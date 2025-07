¿Quién es alias El Costeño? Este habría sido su rol en atentado contra Miguel Uribe Turbay en Bogotá

En la noche de este viernes 5 de julio, las autoridades de Bogotá capturaron a Elder José Arteaga, alias El Costeño, en la localidad de Engativá. El hombre es señalado de haber planeado el atentado contra el precandidato Miguel Uribe Turbay, quien fue atacado mientras llevaba a cabo un mitin político en el parque El Golfito del barrio Modelia, en la capital del país.

El ya capturado tiene 40 años de edad y cuenta con varios antecedentes delictivos según medios locales. Asimismo, se sabe que el delincuente sería el "principal dinamizador y planificador del ataque contra el senador", de acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, debido a que fue, presuntamente, "el encargado de inducir y utilizar al menor de edad para que atentara contra la vida del precandidato presidencial". Su captura representa un gran paso para saber quiénes fueron los autores intelectuales del crimen.



Captura de alias El Costeño: su rol en el atentado contra Miguel Uribe Turbay

El sujeto, según se sabe, es señalado por la Fiscalía como el cerebro logístico del atentado contra Uribe Turbay, quien permanece ingresado en la Fundación Santa Fe de Bogotá luego de recibir disparos en la cabeza y piernas durante un acto de campaña en un parque en el barrio Modelia de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

A la fecha, las autoridades han detenido a cuatro personas por el atentado contra el senador Uribe Turbay, entre ellas el joven sicario, un menor de 15 años que tenía en su poder una pistola de marca Glock usada en el ataque y que fue aprehendido en flagrancia. Los otros tres presuntos implicados, en calidad de "coautores", son Carlos Eduardo Mora, Katerine Martínez y William Fernando González Cruz, acusados de tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas y uso de menores para la comisión de delitos. Todos están cumpliendo medida preventiva de privación de libertad. En sus testimonios han señalado que "El costeño" los contactó y les asignó roles para efectuar el atentado que tiene entre la vida y la muerte al senador.



Atentado a Miguel Uribe Turbay: así se logró identificar a alias El Costeño

La primera imagen de alias El Costeño y una mujer que lo acompañaba fue divulgada el miércoles 11 de junio, cuando la Unidad Investigativa de Noticias Caracol publicó unos videos en los que se observa cómo ambos coordinaron paso a paso la actuación del menor de edad que disparó contra el precandidato presidencial.

La pareja apareció cerca del lugar del atentado a las 5:09 de la tarde, movilizándose en un vehículo Spark gris, que estacionaron sobre la carrera 82, a menos de 100 metros del parque donde Uribe Turbay ofrecía un discurso. Cinco minutos después, a las 5:14 p. m., se registró en video el momento en que "El Costeño" bajó del carro.

Noticias Caracol, en ese entonces, también logró seguir los movimientos de alias "El Costeño" en los distintos videos gracias a varios detalles clave, entre ellos, unos tenis rojos que llevaba puestos. En las grabaciones también se observa cómo, a pocos metros del lugar donde estaba estacionado el Spark gris, el joven sicario salió del parque y caminó por el andén hasta llegar al vehículo. A las 5:15 de la tarde, se le ve abordando el carro por la puerta del copiloto. En las imágenes difundidas por el noticiero, se distingue con claridad el jean estampado que llevaba puesto el menor antes de cambiarse de ropa.

A las 5:16 de la tarde, las cámaras registraron el momento en que alias "El Costeño" subió al vehículo por la puerta trasera. Tres minutos después, a las 5:19 p. m., el conductor encendió el motor y rodeó la cuadra, tomando la avenida Ferrocarril. Un minuto más tarde, el mismo vehículo fue captado transitando por esa vía y estacionándose nuevamente, esta vez en una esquina ubicada a cinco cuadras del parque El Golfito.

Mientras en el parque se desarrollaba el acto político con la presencia del senador Uribe Turbay, a las 5:22 p. m. se observa en los videos que el menor abrió la puerta del copiloto y descendió del automóvil. Ya no llevaba puesta la chaqueta ni la gorra que vestía anteriormente. Las cámaras de seguridad del sector captaron al adolescente caminando por una calle del barrio en dirección al parque donde se encontraba el precandidato. Momentos después, alias "El Costeño" también bajó del vehículo. Vestía una camiseta blanca y usaba gafas oscuras.

Por el lado contrario del automóvil descendió una joven con chaqueta negra y una cartera clara. Según las autoridades, se trataría de la mujer de 19 años capturada en Florencia, Caquetá, cuya detención fue legalizada por la Fiscalía General de la Nación. Mientras el menor avanzaba rápidamente por las calles del barrio Modelia, alias "El Costeño" y la joven lo seguían a cierta distancia, caminando con más calma. El conductor del Spark gris se retiró del lugar conduciendo hacia el oriente de Bogotá. Finalmente, a las 5:30 de la tarde, el menor de edad llegó al parque y disparó contra el precandidato presidencial Uribe Turbay, cumpliendo con el atentado que, según las autoridades, fue coordinado por alias "El Costeño".



El testimonio clave que permitió avanzar en la investigación para dar con alias el Costeño

Luego de la difusión de los videos por parte de Noticias Caracol —material considerado fundamental en el curso de la investigación— se presentaron varios hechos que han cobrado importancia para las autoridades. Uno de los más destacados fue la comparecencia voluntaria ante la Fiscalía de un hombre que condujo la motocicleta en la que se movilizó el menor de edad desde Bosa hasta Modelia, el día del atentado. Durante su testimonio, el motociclista indicó que trabaja transportando pasajeros mediante aplicaciones móviles y proporcionó un dato que podría resultar determinante: la posible identidad real de alias "El Costeño".

El hombre relató que, debido a que el menor no contaba con los 10.000 pesos en efectivo para pagar el recorrido, decidió comunicarse con otra persona para resolver el pago. “Cuando él se baja, me pide el favor que le escriba a la persona del chat para hacer la cancelación. En el momento que le escribo, se demora para responder y ahí yo le digo al muchacho que no contesta, que no responden”, narró ante los investigadores.

Posteriormente, el adolescente solicitó usar su teléfono para intentar comunicarse directamente. “El muchacho me dice que le regale un minuto de mi celular, ahí yo le di un minuto, él timbra dos veces, pero no le contestaron”, añadió. Al no lograr comunicarse, el joven pidió acceso a internet desde el dispositivo del conductor. Fue entonces cuando sacó un teléfono blanco del bolsillo de su pantalón. “Ya ahí, él me pide el favor que le comparta internet y él saca un celular del bolsillo del pantalón. Este celular era blanco. Ya en medio de esta conversación, me llega una transferencia a mi cuenta de Nequi”, concluyó el testigo.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO