¿Manuel José Bermúdez fue asesinado? Estas son las hipótesis del caso

En Medellín, investigan la muerte del profesor Manuel José Bermúdez, de la Universidad de Antioquia, quien estaba desaparecido desde enero de 2024. Esta persona se hizo conocida por conformar la primera pareja oficial de poliamor en la capital antioqueña.



Del profesor Manuel José Bermúdez poco se sabía desde enero de este año, cuando se anunció su desaparición.

“El 20 o el 19 de diciembre nos cruzamos en la universidad, nos abrazamos y le dije ‘tienes que ir a Santa Helena con tus parejas’, me dijo que sí y creo que fue la última vez que lo vi”, indicó Hernando Muñoz, amigo de Manuel José Bermúdez.

Para el año 2017, el profesor de 58 años fue la primera persona, en Medellín, en conformar una pareja de poliamor, vínculo que llegó a su fin en diciembre del 2023.

Medicina Legal confirmó en las últimas horas que el cuerpo del pedagogo está en sus instalaciones y fue encontrado en zona rural del municipio de Santo Domingo, nordeste antioqueño, el pasado 8 de marzo.

Caso toma otro rumbo

Autoridades investigan qué fue lo que pasó. “No se ha determinado la causa de la muerte, si puede obedecer a una muerte violenta o a un suicidio”, precisó el coronel Carlos Martínez, comandante de la Policía de Antioquia.

Sobre la hipótesis de un aparente suicidio, los allegados del profesor Manuel José Bermúdez reaccionaron.



“Yo no le conocí esa faceta de suicida, pero alguna gente me dice que él si pensaba que una de las formas de terminar la vida directamente era suicidarse, pero yo, personalmente, no la conozco”, agregó Hernando Muñoz.

Activistas y defensores de los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+ dicen que no se sienten seguros. “Instamos nuevamente a la Fiscalía, Policía, Procuraduría y Defensoría del Pueblo (a) que estas acciones que se han venido implementando en la defensa de los derechos humanos de la población LGBTIQ+ se cumplan”, señaló Jacques León Bracamonte, defensor de los DD. HH.

Desde los años 90, el profesor Manuel José Bermúdez defendió los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en Medellín y fue el primero de esta población que quiso ingresar a la política con el Partido Conservador.