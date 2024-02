¿Por qué salió el secretario de Cultura de Medellín? Alcalde Federico Gutiérrez responde

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, habló sobre la salida del secretario de Cultura, Manuel Córdoba, y también se refirió a la muerte de turistas extranjeros en la capital de Antioquia.



“Esa conversación nunca existió y es una de las razones por las que él sale. Uno en esto tiene que estar a la altura de los cargos, yo nombré un equipo capacitado en todos los temas para responder y lo que no puede pasar ahora es que una persona, primero que todo, diga cosas que no son y que genere comentarios despectivos hacia el sector que representa, de acuerdo a las labores, que es el tema cultura. Por eso tomé la decisión ayer mismo, yo aquí no aplazo decisiones. El sector cultura es importante, así sea el primer mes y medio que se nos presente una crisis de estas en el tema del gabinete de gobierno, es mejor tomar decisiones recomponer y echar para adelante”, señaló el alcalde Federico Gutiérrez.

Muertes de turistas extranjeros en Medellín

Sobre los casos de muerte de extranjeros que se han presentado en Medellín, el alcalde afirmó que el patrón común es que se trata de personas que llegan a la ciudad para realizar turismo sexual.

“Lamentablemente, lo que está relacionado con homicidios de algunos extranjeros se relaciona con un patrón en el cual vienen a un tema de turismo sexual. Por supuesto, esto no justifica su muerte y yo la rechazo, pero en lo que yo sí vengo coincidiendo, y que lo hablé con el embajador de Estados Unidos, el doctor Francisco Palmieri, (…) es que a mí me parece muy pertinente la alerta y la advertencia que ha generado el Departamento de Estado de los Estados Unidos cuando le dice a sus ciudadanos que si van a viajar a Colombia, a Medellín, tengan mucho cuidado con las plataformas de citas virtuales. Se ha establecido que a través de ellas se infiltran algunas personas, logran enganchar al turista que busca ese tipo de servicios sexuales y/o de compañía, lo roban, terminan con escopolamina o termina asesinándolos”, afirmó el alcalde en entrevista con Caracol Ahora.

El mandatario local subrayó que en “Medellín todo el mundo es bienvenido, pero aquí no son bienvenidos los que vienen acá a temas de turismo sexual y droga. Aquí hay un turismo de valor y ese no es el turismo de valor, no queremos repetir todo lo que hemos vivido ya en esta situación tan dolorosa de estigmatización y de violencia. Y eso sí, peor aún, no son bienvenidos quienes vienen acá al tema de explotación sexual de niños niñas y adolescentes, yo quiero que sepan que eso es un delito y se va a castigar (…) quedan pagando cárcel acá”.