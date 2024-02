Renuncia Manuel Córdoba tras polémicas declaraciones sobre Federico Gutiérrez

Durante un foro en la Universidad de Antioquia, el saliente secretario de Cultura de Medellín, Manuel Córdoba, habló sobre cómo llegó al cargo. Sus palabras hicieron que el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, le exigiera su renuncia.



En el video de Manuel Córdoba, que se hizo viral, el exfuncionario afirmó que “Fico fue el que me dijo ‘yo recibí el mandato de la ciudadanía de Medellín, que fueron 700.000 votos. Manuelito, hacete ahí, resolveme ese chicharrón tan berraco, yo sé que a veces no tenés ni idea de temas culturales’. Yo sí puedo pecar de pronto en descacharme qué es un registro, qué es una biblioteca y bueno, todas esas cosas, y no me da pena decirlo, pero lo que no me puedo descachar es en la contratación, pues como me dice Fico a mí: ‘güevón, ya ganamos las elecciones’”.

Sus palabras desataron polémica en el sector cultural y académico. El historiador Guillermo Díez consideró que ese “no era el escenario para salir a ventilar esta situación, eso es algo que debió haber hablado directamente con el señor alcalde, pero bueno. Ya hay que salir a buscar otra persona que dirija los destinos de esa secretaría tan importante, porque es que Medellín a nivel de cultura tiene una riqueza inconmensurable: los silleteros, los inmuebles que son patrimonio cultural de la ciudad y las actividades que se realizan”.

La respuesta del alcalde Gutiérrez no tardó y horas después le pidió la renuncia a Manuel Córdoba.

“Siempre se debe estar a la altura del cargo que se ostenta. Cuando le ofrecí ser secretario, le expresé la responsabilidad que sentía con el sector cultural de Medellín que viene tan aporreado. Siento una responsabilidad inmensa con cada voto que obtuvimos. Siento una responsabilidad inmensa con cada persona de Medellín. Siento una responsabilidad inmensa con el sector cultural. La cultura debe ser un eje transformador en nuestra Medellín”, dijo el mandatario paisa en su cuenta de X

Agregó que “esto no es un juego, tenemos una responsabilidad inmensa y así lo asumimos”.

Manuel Córdoba se pronunció por el mismo medio y presentó su renuncia, ofreciendo “disculpas al alcalde Fico por mis desafortunadas declaraciones, y ofrezco disculpas a la ciudad de Medellín y al sector”.

El alcalde de Medellín designó como secretario encargado a Andrés Sarmiento.