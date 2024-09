Recluso habría sido abusado en la cárcel de Puerto Triunfo, Antioquia

Un recluso de la cárcel El Pesebre, en Puerto Triunfo, Antioquia, habría sido abusado y empalado. Así lo denunció Jorge Carmona, defensor de derechos humanos en el departamento.

Según Carmona, el victimario de este terrible hecho sería un hombre con problemas psiquiátricos.

Dos reclusos que se percataron de lo que estaba sucediendo, intentaron defender a la víctima, pero ambos resultaron heridos.

El defensor de derechos humanos sostuvo en Blu Radio que "un interno psiquiátrico abusó de esa persona y lo empaló. Otros dos que quisieron entrar a defenderlo también resultaron fuertemente golpeados por esa persona, fueron tres personas las agredidas".

Al menos 16 reclusos han muerto en la cárcel El Pesebre, en 2024

Carmona denunció que, tras una visita en la cárcel El Pesebre para conocer el estado de las víctimas, no hubo respuesta positiva por parte del centro de detención.

El defensor indicó que "la directora del establecimiento, tapando y escondiendo todo, no me permitió entrevistarme con los dos que estaban en la cárcel porque la persona que está violada está en un centro hospitalario en La Dorada. Hay un malestar generalizado de las tres familias, por esta situación, porque dicen que la guardia se enteró de lo que estaba pasando y no hicieron absolutamente nada".

Según Blu Radio, en el último año se ha reportado que en esta cárcel han muerto al menos 16 internos por diferentes circunstancias.

Además, también se denunciaron malas condiciones de alimentación para los reclusos y poco acceso a servicios básicos como agua y energía.

