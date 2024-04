Cayó banda señalada de robar restaurantes y buses en Bogotá: ¿un respiro para la capital?

Tras un gigantesco operativo de las autoridades se logró la captura de los presuntos ladrones de restaurantes y buses que tenían azotada a Bogotá.



En simultáneo, durante la mañana de este 12 de abril, en trabajo conjunto entre la Policía Sipol y Sijín, y la Fiscalía Seccional de Bogotá, se realizaron cinco allanamientos en las localidades de Bosa, San Cristóbal y Usme y en el municipio de Soacha.

Un video que registró una cámara de seguridad de un bus intermunicipal fue clave para lograr identificar a los presuntos responsables de varios atracos masivos en Bogotá, entre ellos en los restaurantes Masa, Pecado Capital, Starbucks de la calle 116 con carrera 17 y una cervecería ubicada en el sector de Corferias.

En las cuatro capturas que las autoridades han hecho hasta el momento cayeron: alias Mogolla (cabecilla de la organización), alias Balanda, alias Andrés y Jimmy. Deberán responder por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado.

La pista clave para que las autoridades siguieran a estos delincuentes

Luego de que Noticias Caracol compartió el video donde se logró apreciar el rostro de los delincuentes, esto en medio del atraco de un bus intermunicipal, la Policía siguió su rastro y se percató de un importante detalle: los señalados ladrones siempre utilizaban las mismas prendas de ropa en los atracos.

Publicidad

Se estima que las fechorías efectuadas por estos señalados delincuentes superan los 200 millones de pesos.

Las autoridades indicaron que no fue fácil capturar a los presuntos delincuentes, pues hubo dificultades en el momento en que un juez debió emitir las órdenes de captura porque muchas de las víctimas no lograron o no quisieron presentar la denuncia.