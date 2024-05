Hinchas del Tolima vandalizaron bus de Transmilenio y amenazaron a conductor con machete

En horas de la noche del domingo, 5 de mayo, tras el partido entre Deportes Tolima e Independiente Santa Fe, que se dio en Bogotá, se produjo una disputa protagonizada por algunos hinchas del equipo visitante.

En un video que circula en redes sociales, se observa cómo, quienes serían hinchas del Tolima, tomaron un bus de Transmilenio, amenazaron con un machete al conductor y lo obligaron a llevarlos hacia el sur de la capital.

La Policía explicó que los hinchas del Tolima ingresaron de “forma irregular a la estación de Transmilenio”, esperaron a que parara el transporte, se subieron al biarticulado y el conductor, al ver esta situación, se bajó, pero los sujetos procedieron a decirle: ”Súbase al bus, necesitamos que nos saque de aquí, que nos lleve”.

“El bus sigue su ruta normal, es decir, no los sacan de la ruta, y dan aviso a la Policía. Posteriormente, en la estación de Comuneros es interceptado (el Transmilenio) y estas personas son individualizadas y se les imponen tres comparendos”, informaron las autoridades.

Los hinchas del Tolima que se habrían visto envueltos en esta situación eran tres hombres y una mujer. Por sus conductas les fueron impuestos comparendos por los comportamientos contrarios a la convivencia de portar armas cortopunzantes, la evasión del pago del pasaje y reñir dentro del sistema de transporte masivo.

Para algunos internautas que conocieron el caso, los comparendos no fueron suficientes para la amenaza que sufrió el conductor de Transmilenio y se preguntaron por qué no fueron capturados.

“Es importante resaltar que dentro del hecho no hubo lesionados, no hubo ningún delito como hurtos, entonces, precisamente, al no tener un delito realizado, no se puede judicializar a estas personas”.

