Papá de Dilan Santiago, capturado por violencia intrafamiliar, quedó en libertad

La Fiscalía realizó la reconstrucción de la escena del crimen del pequeño Dilan Santiago Castro. Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que el cuerpo del niño habría sido movido en varias oportunidades.



"Uno de los elementos materiales probatorios con los que ya cuenta el fiscal del caso es un informe parcial pericial de necropsia que entrega el Instituto Nacional de Medicina Legal, donde dictamina que la manera de muerte es violenta. Por lo tanto, la investigación continuará afrontándose como un homicidio", indicó la directora de Fiscalías de Bogotá, Leonor Merchán.

Medicina Legal determinó que Dilan Santiago murió por encefalopatía hipóxica, "lo que quiere decir que al menor no le llegó oxígeno al cerebro", precisó Merchán.

Por otro lado, la distancia entre la finca donde Dilan Santiago vivía con su madre y el lugar donde fue encontrado su cuerpo es de 30 minutos caminando.

"Se tiene una primera hipótesis de que el menor no habría llegado allí solo. Es una finca bastante amplia, de muchas hectáreas. Incluso, hay recorridos e hicieron uno sobre esta finca con drones. Tenemos esas imágenes y procederemos a hacer lo respectivo con estas imágenes. Se volvió a hacer una inspección al lugar de los hechos, recolectando un nuevo elemento material probatorio que nos permita fortalecer esta hipótesis", agregó la directora de Fiscalías de Bogotá.

Respecto al padre de Dilan Santiago, que en las últimas horas había sido capturado por violencia intrafamiliar, recientemente se legalizó la captura, pero un juez ordenó su libertad inmediata. ¿La razón? Se consideró que Marlon Castro no representa un peligro para la sociedad.

Marlon Castro tampoco convivía con la madre del menor, a quien presuntamente agredió en noviembre de 2023. El papá de Dilan Santiago no aceptó el delito de violencia intrafamiliar.

De otro lado, la Fiscalía no descarta que el crimen de Dilan Santiago haya sido cometido por alguien cercano al menor.

"Tenemos ya el dictamen preliminar, no es el final, es el dictamen pericial preliminar de Medicina Legal en el que definitivamente la manera de la muerte fue violenta. Por eso, lo investigamos como homicidio y frente a los responsables de este hecho no hemos descartado a ninguna persona. Es de aclarar también que no se ha vinculado penalmente por la muerte del menor a ninguna persona”, dijo Merchán a la emisora Blu Radio.