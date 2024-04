Ahora no

¿Sabía que hay multa por no ceder la silla en Transmilenio? Ojo con hacerse el dormido No importa si la silla es azul o roja, en el caso de Transmilenio o SITP. No ceder el asiento a una persona que lo necesite es causal de una multa. El Código de Policía califica esto como falta.