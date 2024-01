Tras denuncias contra Carlos Moreno de Caro por acoso laboral, Mintrabajo halló más irregularidades

Durante tres días, un equipo de inspectores del Ministerio del Trabajo estuvo en las instalaciones de la Universitaria de Colombia, fundada por Carlos Moreno de Caro, luego de que se hicieran públicas las denuncias de trabajadores de la institución por acoso laboral contra el excongresista.



En dichas denuncias, reveladas por Noticias Caracol, había videos que mostraban cómo Moreno de Caro agredió verbal y hasta físicamente a algunos empleados.

En una de las grabaciones, Carlos Moreno de Caro aparece impidiéndole el paso a una de las trabajadoras, quien, aterrorizada, le pide que la deje salir del sitio donde están los dos. La joven, identificada como María Fernanda Ríos, quien labora como asistente administrativa en la Universitaria de Colombia, le dijo a Noticias Caracol que “tuve un ataque de pánico por una serie de cosas que sucedieron a lo largo de su discusión y yo quería salir a tomar agua, pero no me dejaba salir de la oficina y me tuvo encerrada”.

Otra de las empleadas, Leidy Tatiana Martínez, afirmó que el pasado 2 de enero, cuando el excongresista hizo una reunión, “él se para y me grita que ‘hable’, y yo le digo: ‘¿Pero qué le digo?’. Se para y me pega un puño, yo le digo: ‘No me pegue’, y me respondió: ‘Si quiere le pegó dos puños’”.

Tras estas denuncias, inspectores del Ministerio del Trabajo fueron a la universidad para recolectar los testimonios y hacer las averiguaciones correspondientes.

El viceministro de Inspección Laboral, Edwin Palma Egea, anunció que se abrieron “investigaciones. Una línea tiene que ver con violación a normas sustantivas del trabajo, a normas constitucionales, al bloque de constitucionalidad, y otra línea de investigación es la relacionada con riesgos laborales o riesgos en el trabajo”.

Agregó que el proceso no quedará solo en manos del Ministerio del Trabajo, ya que “encontramos algunas prácticas que vamos a compulsarle copia al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, a la Supersociedades incluso, a la Supervigilancia también, e incluso a la Fiscalía General de la Nación porque creemos que pueden investigar algunas conductas allí que son contrarias a derecho y de acuerdo a sus competencias”.



A medida que avanza la investigación por presunto acoso laboral contra Moreno de Caro, se conocieron más casos que involucran a otros trabajadores de la universidad.

Marian Estefanía Ovalle, auxiliar administrativa, dijo que se trata de “un proceso que llevo debido a la persecución laboral y el acoso laboral de esa persona, lo cual me llevó a enfermarme, a estar hospitalizada y a llevar medicamento por depresión y ansiedad”.

Por el momento, la Universitaria de Colombia no se ha pronunciado sobre los hallazgos del Ministerio del Trabajo.

Sin embargo, en días pasados el rector de la Institución Universitaria de Colombia, Guillermo Hoyos, expresó que rechazaba la conducta de Carlos Moreno de Caro “contundentemente, es una actuación que no corresponde a los principios y valores de la institución”.

Afirmó que el excongresista se habría atribuido roles que no le correspondían: “Él no tiene ningún tipo de representación activa y no puede tener ningún vínculo en suspender personas, porque eso lo hace el rector y representante legal”.