Sobre caso Moreno de Caro, habló rector de institución universitaria: "Su conducta la rechazamos"

Las denuncias de acoso laboral en contra de Carlos Moreno de Caro siguen generando polémica en Colombia. Noticias Caracol habló con el rector de la Institución Universitaria de Colombia, quien anunció que la entidad educativa suspenderá el vínculo con el excongresista.



“Desde el momento en el que se hicieron públicos esos videos, yo ordené, a pesar de no estar en el país, que se activaran los protocolos establecidos para este tipo de situaciones. Se trata de activar los protocolos de recursos humanos, del comité de convivencia laboral, para garantizarles a ellas y a todas las personas que se consideran agredidas que fueron escuchadas”, aseguró Guillermo Hoyos, rector de la Institución Universitaria de Colombia.

Desde la institución manifestaron que Carlos Moreno de Caro es un fundador de la universidad, pero que no tiene un rol activo desde 2017. La duda que ronda es por qué él está en el interior del claustro y, aparentemente, maltratando a trabajadoras.



“Los videos son en la universidad porque nosotros les tenemos a los fundadores una oficina y una sala para que ellos vayan y nos visiten. En ese momento, cuando acontecieron esas situaciones, los directivos, y en mi caso como rector, no estábamos allí. En este momento fue un tema desafortunado de él, una salida inconveniente. Su conducta la rechazamos contundentemente, es una actuación que no corresponde a los principios y valores de la institución”, complementó el rector.

Según Hoyos, Moreno de Caro se habría atribuido roles que no le correspondían: “Él no tiene ningún tipo de representación activa y no puede tener ningún vínculo en suspender personas, porque eso lo hace el rector y representante legal”.