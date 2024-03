Violador de Nueva Castilla aceptó haber abusado de estudiante: “Ya toca”

Jeison Nicolis Herrera Piñas, conocido como el violador de Nueva Castilla y acusado de abusar a una estudiante de colegio en noviembre de 2023, aceptó su culpabilidad luego de que el juez le explicara que no podría tener ningún tipo de rebaja de pena por lo que hizo.



El ciudadano extranjero, que en un principio no había aceptado los cargos de tentativa de feminicidio y acceso carnal violento, afirmó en la audiencia: “Señor juez, pues como le digo, sí, la verdad ya toca, porque si yo ya no salgo, voy a estar encerrado y si toca todo ese tiempo, pues algo que me ayude a descontar dentro del patio y eso. No sé qué dicen ustedes, no tengo más nada que decir”.

El hombre podría pagar una condena superior a los 30 años. El fallo se conocerá el 29 de mayo en una audiencia que se realizará a las dos de la tarde.



¿Cómo siguió y abusó a la estudiante de colegio en Bogotá?

Los hechos del violador de Nueva Castilla se remontan al 1 de noviembre de 2023. Cámaras de seguridad mostraron cómo siguió en su bicicleta, por la avenida Guayacanes, a su víctima. El hombre vestía una pantaloneta, buso, maletín y gorra color rosada.

Una vez la joven cruzó la calle, el agresor comenzó a perseguirla por cerca de tres cuadras. Las cámaras de seguridad grabaron los momentos previos al ataque, a las seis de la mañana.

Metros más adelante el sujeto se abalanzó sobre la estudiante, la intimidó con un arma cortopunzante y la obligó a caminar a su lado y regresar por la ruta en la que ella iba caminando. El sujeto llevaba abrazada a la joven y con la otra mano conducía su bicicleta, la cual se cae en un recorrido rumbo al terreno baldío.

Publicidad

Agresor y víctima caminaban, detrás de ellos un grupo de aproximadamente seis personas también iban por el sector hacia sus lugares de destino. De repente, el sujeto hace una pausa y se para al lado de las latas del terreno baldío, las personas que estaban detrás siguen su camino e inmediatamente el agresor empuja detrás de los árboles a la estudiante, que todo el tiempo estaba siendo intimidada y amenazada con un puñal. Finalmente se adentran en el lote y allí la joven es golpeada, herida en sus extremidades y cabeza con una botella que el violador de Nueva Castilla había despicado.



Según los investigadores del grupo Gedes, Grupo Élite de Delitos Sexuales de la Fiscalía, el agresor sometió a su víctima en el potrero durante aproximadamente 31 minutos.

Tras agredir sexualmente a la estudiante, el violador de Nueva Castilla salió en su bicicleta y tomó la avenida Guayacanes rumbo al sur, dio la vuelta a la manzana y comenzó su recorrido al trabajo.

Publicidad

Las cámaras de seguridad grabaron el paso a paso de su trayecto por el barrio Nueva Castilla en la localidad de Kennedy, hasta que finalmente llegó a la calle 10, cruza un puente peatonal e ingresó al barrio donde trabajaba, en un lavadero de carros, a solo dos cuadras de donde había agredido sexualmente a la joven.

Testigos les contaron a los investigadores que llevaba la mano llena de sangre. Una vez ingresó a la empresa donde laboraba se quitó el saco y se limpió la sangre. La excusa que entregó a sus compañeros fue que se había caído en la bicicleta.



Una vez Noticias Caracol reveló los videos y la fotografía del violador de Nueva Castilla, en la empresa donde laboraba lo identificaron y al llegar los investigadores al lugar encontraron la bicicleta y el saco lleno de sangre que se había quitado para no levantar sospechas.

El sujeto inicialmente dijo que aceptaba “el cargo que yo la golpeé para robarla, ¿si me entiende? Mas no abusé de ella”. Pero su versión cambió cuatro meses después.