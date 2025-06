Alcaldía de Bogotá no cobró millonaria multa por incumplimiento en obra del metro: esta fue la razón

El intercambiador vial de la calle 72, una estructura clave dentro del proyecto de la primera línea del metro de Bogotá, fue entregado con un considerable retraso de más de dos años. Sin embargo, pese al incumplimiento reiterado del concesionario chino Metro Línea 1, la Alcaldía no aplicó la multa económica que podría haber superado los 6.400 millones de pesos. Esta decisión, tomada tras un proceso administrativo que fue cerrado por la Empresa Metro de Bogotá, ha generado cuestionamientos en el Concejo Distrital.

Se debe destacar que la obra mencionada debía estar en operación desde el 8 de enero de 2023 y su funcionamiento solo inició el pasado 17 de febrero de 2025. Según informó la Alcaldía en su momento, la construcción fue finalizada con la entrega de un intercambiador de 80 metros de longitud que conecta tres niveles: "Subterráneo para vehículos, a nivel para peatones, ciclistas y TransMilenio, y un viaducto elevado para el Metro de Bogotá".

¿Por qué no se cobró el total de la multa al contratista del Metro? Esto respondió el Distrito

Durante los últimos dos años de vacío en el contrato, la concesionaria encargada incumplió en seis ocasiones fechas establecidas y prorrogadas por las autoridades distritales. Aun así, la Administración optó por no aplicar la sanción correspondiente, y en cambio, aplicó un descuento mucho menor sobre la retribución que debía recibir la firma contratista.

“La obra del intercambiador vial, o deprimido de la calle 72, que tenía como fecha de entrega el 8 de octubre de 2024, se puso en funcionamiento el pasado 17 de febrero de 2025, beneficiando a miles de personas que ahora transitan diariamente por esta obra complementaria de la Línea 1 del Metro de Bogotá”, explicó la Empresa Metro de Bogotáen un comunicado, en el que se aclaró que, efectivamente, “se entregó con retrasos, por lo cual la Empresa Metro le descontó $1.281.150.000 al concesionario Metro Línea 1 de su retribución, esto como una medida administrativa consecuencia de la demora, descuento que está en firme”, agregó la entidad.

Entre las voces de rechazo más fuertes en el distrito se destaca la concejal por el partido Pacto Histórico Heidy Sánchez, quien criticó la decisión de no cobrar la sanción total. A través de su cuenta de X, cuestionó:

“El alcalde y el gerente de la Empresa Metro tomaron la decisión de no cobrar la multa de $6.405.750.000 al concesionario privado por sus incumplimientos en el Intercambiador Vial de la Calle 72 como parte de las obras del metro. La obra acumuló más de 2 años y 4 meses de retraso con 6 fechas de entrega comprometidas incumplidas, pero, aún así, la Administración distrital abogó por el bienestar del comportamiento particular en perjuicio del interés colectivo. Lo anterior configura un perjuicio al patrimonio público que amerita una sanción política por parte de la ciudadanía”, aseveró.

Hay que aclarar que el proceso sancionatorio fue iniciado por la Empresa Metro a raíz de los incumplimientos continuos. No obstante, en el desarrollo del mismo, el concesionario presentó un recurso de reposición y, de acuerdo con la EMB, la interventoría dio por concluida la obra. “La interventoría reportó como finalizada la obra, razón por la que, de acuerdo con el contrato, el Estatuto General de la Contratación y la ley 1474 de 2011, se suspendió cualquier tipo de sanción al no ser jurídicamente procedente”, detalló la entidad al respecto de la multa.

¿Qué habría detrás de la decisión? La respuesta de la Empresa del Metro de Bogotá

La concejal Heidy Sánchez hizo un recuento detallado del historial de prórrogas otorgadas al contratista en su red social, criticando la flexibilidad con la que fue tratado por parte de las administraciones de Claudia López y Carlos Fernando Galán y, además, cuestionando cuáles serían las razones detrás de olvidar el cobro de la multa.

“Es necesario recordar que, originalmente, el Intercambiador Vial de la Calle 72 debía entregarse el 8 de enero de 2023, pero el Concesionario no cumplió. En lugar de sancionar y multar, para comodidad del privado y en perjuicio del cumplimiento del cronograma de la obra, Claudia López y el gerente Narváez acordaron una nueva fecha de entrega: el 9 de octubre de 2024. En esta última tampoco se cumplió, razón por la que el Concesionario compró 30 días que terminaron el 9 de noviembre de 2024, fecha en la que volvió a incumplir", recordó la política, que especificó que, tras las anteriores fechas, llegaron otros periodos de incumplimiento:

"Subsiguientemente, se le otorgó al privado un período de cura de 45 días que finalizaron el 25 de enero de 2025. En esta nueva fecha el concesionario volvió a incumplir. En consecuencia, la Empresa Metro citó desde el 24 de enero de 2025 al Concesionario privado para el 31 para este caso proceder una Multa Tipo 2, la cual corresponde a 50 salarios mínimos por cada día de retraso. Es decir, cada día son $71.175.000 un favor de Bogotá”, aseguró en un hilo publicado.

La cifra de $6.405 millones se derivaba precisamente de ese cálculo por días de retraso desde la última fecha contractual incumplida. Pese a eso, el proceso fue cancelado tras la entrega final del intercambiador, hecho que, según la EMB, justificó legalmente la decisión. “Es importante destacar que las sanciones en los contratos de concesión tienen un propósito conminatorio, es decir, buscan priorizar la culminación y entrega de las obras contratadas, lo cual se dio en este caso”, señaló la empresa en un comunicado oficial.

La concejal Sánchez, por su parte, envió un derecho de petición, el cual fue respondido por la Empresa el pasado 12 de junio en el que se confirmó que “una vez presentado el informe de la Interventoría dentro del trámite de un recurso de reposición que presentó el concesionario, la entidad dio por terminado el procedimiento sancionatorio, al tener evidencia de la cesación de la situación de incumplimiento”.

No obstante, Sánchez considera que la decisión fue más política que técnica. “El Intercambiador Vial de la Calle 72acumuló más de 2 años y 4 meses de retraso con 6 fechas de entrega comprometidas incumplidas. Pese a esto, el gerente Narváez y el alcalde Galán abogaron por el privado perdiendo para Bogotá la suma de $6.405.750.000. Un detrimento al patrimonio público que quedará en la impunidad. No obstante, aunque a la luz de la legalidad esta actuación es perfectamente posible, la sanción debe ser política por parte de la ciudadanía en contra de aquellos que gobiernan en favor de negocios particulares y no en busca del beneficio colectivo”.

Tras la acusación, la Empresa Metro afirmó que mantiene una “estricta supervisión de las obras de la Línea 1 del metro de Bogotá para que se cumplan los tiempos y se protejan los recursos públicos de los bogotanos”.

