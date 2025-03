Los juegos de Eliminatorias Sudamericanas se viven por Gol Caracol, Golcaracol.com y Ditu

Con Argentina virtualmente clasificado al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 se disputará la jornada 14 de las Eliminatorias Sudamericanas, que le entrega a la Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol, seis cupos directos a la cita mundialista y la posibilidad de uno más a través del reprechaje.

Este martes 25 de marzo se abre la jornada con el partido entre Bolivia y Uruguay (3:00 p.m.). A las 7:00 p.m. se disputarán cuatro juegos en simultáneo: Colombia vs. Paraguay; Argentina vs. Brasil; Venezuela vs. Perú, y Chile vs. Ecuador.

¿En dónde ver los partidos?

Bolivia vs. Uruguay (3:00 p.m.) – Gol Caracol, Golcaracol.com y Ditu

Aquí el link para ver el partido por Golcaracol.com: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

Bolivia se ha vuelto invencible en El Alto y y no ha perdido en los últimos 5 partidos de local. Uruguay rompió el récord de convocados llamando a 36 jugadores para las fechas 13 y 14.

Colombia vs. Paraguay (7:00 p.m.) - Gol Caracol, Golcaracol.com y Ditu (transmitido por el canal Caracol Sports)

Aquí el link para ver el partido por Golcaracol.com: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

Los usuarios de Ditu podrán vivir una experiencia única durante el partido Colombia vs. Paraguay, desde Barranquilla, con la transmisión multicámara en donde podrán seguir todos los detalles del encuentro en tiempo real y todos los movimientos de tres de las principales estrellas de la selección: James Rodríguez, Luis Díaz, y el director técnico Néstor Lorenzo.

La tricolor regresa a su casa y necesita ganar para quedar a un paso de la clasificación, además la selección recupera a su goleador Jhon Jader Duran para este duelo. Durán que viene siendo goleador en el equipo de Cristiano Ronaldo. Gustavo Alfaro es un hombre que sabe defender y que conoce muy bien a la Selección Colombia, sus mejores cartas para este partido son Julio Enciso y Miguel Almirón.

Argentina vs. Brasil (7:00 p.m.) – Ditu (transmitido por el canal Caracol Sports 2)

El Monumental de River Plate recibirá el superclásico de las Américas. El equipo de Scaloni no tendrá a su mejor jugador, Lionel Messi, pero ya está virtualmente clasificada a la Copa del Mundo en la primera posición de la tabla.

Brasil perdió a Neymar en los días previos al partido y se esperanza en que Raphinha, Vini Jr y Rodrygo devuelvan a la canarinha a los primeros puestos de la eliminatoria.

Venezuela vs. Perú (7:00 p.m.) – Golcaracol.com y Ditu

Aquí el link para ver el partido por Golcaracol.com: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo

Transmitido por el Canal Caracol Sports 3, en Ditu: Venezuela sueña con jugar su primera Copa Mundial y está a 1 solo punto del puesto de repechaje. La vinotinto espera que Yeferson Soteldo mantenga el buen nivel que ha mostrado en el Santos de Brasil. Perú ha tenido una Eliminatoria complicada pero su nuevo técnico apuesta por un juego más ofensivo, aún así tendrá que decidir entre colocar a Gianluca Lapadula o Paola Guerrero para ser inicialista.

Chile vs. Ecuador (7:00 p.m.) – Ditu

Transmitido por el Canal Caracol Sports 4. El ‘Tigre’ Gareca le ha dado una nueva cara a la roja y los chilenos creen que en la esperanza de disputar el repechaje al Mundial, pero debe ganar y esperar resultados de sus rivales para mantener la ilusión.

El seleccionado ecuatoriano puede acercarse aún más a la clasificación y su goleador Enner Valencia llega en un muy buen momento tras ganar el campeonato gaucho con Internacional con un golazo suyo.