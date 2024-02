Anselmo Gual, concejal de Cartagena, fue atacado a disparos

En Santa Marta se registró un ataque a tiros contra Anselmo Gual, concejal de esa ciudad. El cabildante se encontraba a bordo de su camioneta cuando delincuentes armados le dispararon. Por fortuna resultó ileso.



Al parecer, este hecho obedecería a un intento de hurto, pues Anselmo Gual fue atacado tras retirar 2 millones de pesos de un cajero ubicado en un centro comercial de Cartagena. No obstante, no se descarta un posible caso de sicariato.

El concejal reconstruyó la peligrosa situación que vivió: “Yo vengo del Bulevar La 19, me dirigía al centro comercial Las Palmas para hacer un retiro en un banco del centro comercial. Transcurriendo por esa calle iba dando la vuelta para no dejar el carro en sentido contrario y me metí por la calle que da al río. No vi nada, no vi si era gente en moto o a pie, solo sentí el impacto, frené, me quedé congelado, el vidrio se partió y se me tapó el oído por el impacto”.

“No es justo que una persona que trabaja por la seguridad de los samarios le pasen vainas así. Pido como ciudadano que se me brinden garantías”, complementó el cabildante.

El coronel Yesid Montaño, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, entregó a BLU Radio detalles de la situación.

Publicidad

“Un carro tipo camioneta de color blanco fue impactado por un proyectil de arma de fuego. Allí se movilizaba el concejal Anselmo Gual, quien resultó ileso. Minutos antes, él había retirado dinero de una sucursal bancaria, por lo que la hipótesis más fuerte es que se trató de un intento de atraco”, indicó el coronel Montaño.

En días pasados, el concejal Anselmo Gual denunció que estaba recibiendo amenazas de muerte en su contra. El caso está siendo actualizado por la Policía y el CTI de la Fiscalía General de la Nación.