Carretera inaugurada hace 5 años en Bolívar está llena de huecos y grietas

Una carretera en el sur del departamento de Bolívar ya se está deteriorando y fue inaugurada hace apenas 5 años. El daño de esta infraestructura vial amenaza con incomunicar a 5 municipios.



Algunos conductores manifestaron que temen transitar por la vía, pues las grietas representan un riesgo para la integridad de sus vehículos.

“A mí me da miedo, pero me toca pasar por aquí porque no hay más por dónde”, indicó David Olaya, un conductor.

Por su parte, Jesús Cabrales, otro chofer, sostuvo que es “peligroso” que los vehículos rueden por ese lugar.

Esta carretera, inaugurada hace 5 años, consta de 12 kilómetros que fueron construidos por la Gobernación de Bolívar. La inversión de este corredor vial fue de 40 mil millones de pesos.



“Hoy estamos preocupados porque podemos quedar incomunicados más de 5 municipios”, recalcó Emanuel Cañas, alcalde de Río Viejo, municipio de Bolívar.

“Es triste que 5 municipios estemos afectados directamente. La parte palmicultora y ganadera es lo que mueve al cono sur de Bolívar”, aseveró Carlos Barros, mandatario del municipio de Regidor.

La comunidad pide la intervención de este importante corredor vial para evitar que se siga deteriorando.