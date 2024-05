Expulsión de migrantes desde Bucaramanga y Arauca causa polémica en La Guajira

Una polémica propuesta de los alcaldes de Bucaramanga y Arauca de expulsar migrantes venezolanos por la frontera en Paraguachón provocó una fuerte reacción del gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar.

“Las acciones delictivas se juzgan y se tienen que pagar en Colombia si se cometen. Pero lo que no podemos es decir: ‘Mejor los sacamos por allá por la Guajira para que se demoren en retornar’”, manifestó Aguilar.

Sin embargo, el gobernador Aguilar fue más allá e hizo una delicada denuncia en Noticias Caracol Ahora: “Hoy (miércoles 29 de mayo de 2024) recibí una llamada muy temprano, una funcionaria de ACNUR me dijo que sí, que el día de ayer llegaron 40 personas en buses y no sabemos, no conocemos, no hubo acompañamiento de la Personería. Le pregunté al señor alcalde y tampoco tiene conocimiento, y es el llamado que yo hago”.

Aguilar complementó que “el alcalde de Arauca montó un video que se hizo viral aquí en La Guajira, en el que manifestaba que es un trabajo que está haciendo con los habitantes de calle, pero que a mí nadie me ha contado, ni Migración se lo ha contado tampoco al país”.

El alcalde de Arauca confirmó el hecho y dijo que esta expulsión de ciudadanos venezolanos estuvo a cargo de Migración Colombia, pero que no fueron 40 migrantes, sino 15, procedimiento que quedó registrado en videos.

“A La Guajira llegó un vehículo proveniente de la ciudad de Arauca con solamente 15 personas que fueron entregadas a las autoridades venezolanas, no dejadas en La Guajira. Yo quiero aclarar que, como alcalde del municipio de Arauca, no gozo de las facultades de expulsar a ciudadanos venezolanos. Este es un proceso que juiciosamente y responsablemente lo viene haciendo Migración Colombia”, explicó Iván Qûenza, alcalde de Arauca.

La medida fue comparada por el gobernador de La Guajira, en una carta dirigida al director de Migración Colombia, como una estrategia xenófoba.

El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, respondió: “Entonces no hagamos absolutamente nada porque es que es xenofobia o estamos atentando contra los derechos. No, señores, no es una medida populista, es una acción contundente de liderazgo, es tener el carácter de ponerle orden a un territorio”.

“Nosotros la propuesta se la hacemos a quien nos corresponde enviarla, que es a Migración Colombia, que nos da la ruta”, aclaró también el alcalde Beltrán.

¿Qué dice Migración Colombia sobre la idea de los alcaldes? ¿Ya se está ejecutando la propuesta, como muestran los videos? ¿Cómo ha sido el manejo y traslado de estos migrantes? El país pide claridad sobre este hecho.

