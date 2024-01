Bachiller de la Policía devolvió $400.000 que se encontró en TransMilenio

un bachiller de la policía dio hoy ejemplo de honradez. A una persona, escuchen bien, se le perdieron una plata, se le perdió un dinero en la estación de Transmilenio del Virrey en Bogotá. El bachiller le ayudó a recuperarlo y aquí está para que nos cuenten qué fue lo que pasó.

Nos acompañan a esta hora el coronel José Luis Palomino, comandante de la policía de Transmilenio, y también está Alexander Salamanca, quien recuperó su dinero. Bienvenidos, don Alexander, por fortuna. Cuéntenos usted cómo fue toda esta historia.

Y coronel, también bienvenido. en la estación Elvirrey, cuando en el bolsillo por seguridad, cuando comenzó a avanzar el Transmilenio, una señora se dio cuenta que se me había caído el dinero, que lo había tomado un señor, en la siguiente estación regresé, y al regresar busqué la colaboración de la auxiliar de la policía, quien muy amablemente me colaboró, nos dirigimos a la taquilla, primero verificamos en la zona donde yo había ingresado el vehículo, pues para constatar que no hubiera caído por allí ningún billete, en la zona de la taquilla, posteriormente en la zona de la taquilla, el auxiliar encontró a una persona que tenía el dinero, la persona, una señora, no tengo presente su nombre, muy amablemente, y a quien agradezco, se dirigió a mis otras preguntas de verificación para constatar que el dinero era mío, y posteriormente ya se retiró la señora. la señora me preguntó en qué bus me desplazaba, la señora alcanzó a observar en qué bus me subí, como les digo, yo estaba junto a la persona que recogió el dinero, y ella indujo a que esta persona regresara el dinero, la segunda pregunta fue la cantidad de dinero en la ciudad de Bogotá, en la ciudad de Bogotá, en Bogotá.

la policía de Transmilenio. ¿Cuál es el objetivo de la policía de Transmilenio? si el auxiliar García, un excelente funcionario que está hace más de ocho meses trabajando en la policía Transmilenio, orienta a los ciudadanos para llevar el dinero hasta la cajilla de seguridad Transmilenio de la estación Virrey, y allí cuando regresa el señor Mario, pues es allí cuando le entregan su dinero y el dinero de la entrega. ¿ hubo alguna conversación con el gobernador? si, efectivamente, en su momento tuvimos la oportunidad de conversar, luego de que él me colaborara para obtener nuevamente mi dinero, pudimos conversar sobre algunas cosas mientras que se podía legalizar la entrega del dinero.

¿ Cuánto cuesta? 400,000 pesos. 400,000 pesos, que sí que nos hacen falta en cualquier momento. Muchas gracias, señor Alexander, y a usted, coronel, un saludo a todos los auxiliares, nos están dando muestras de honradez a los colombianos durante todas las semanas.

Gracias.