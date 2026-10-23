Barranquilla será sede de la II Semana de la Bioeconomía Colombiana: fechas y temas del encuentro

Barranquilla será sede de la segunda edición de la Semana de la Bioeconomía Colombiana entre el 26 y el 28 de octubre de 2026, en el Pabellón de Cristal del Gran Malecón del Río, encuentro que, de acuerdo con las directivas del evento, reunirá a representantes del sector público y privado, comunidades, productores, empresas, inversionistas, banca, cooperación internacional y academia para discutir cómo aprovechar los recursos naturales sin comprometer su conservación y con el objetivo de "estructurar una nueva visión de desarrollo económico de manera colaborativa".

De acuerdo con la Federación Nacional de Industriales de la Madera (Fedemaderas) y la Asociación Colombiana de Actores del Mercado de Carbono (Asocarbono), los organizadores de la iniciativa junto con la Fundación Santo Domingo, la agenda abordará temas relacionados con "la cadena de valor de la naturaleza, que incluye la conservación, el capital natural, la producción sostenible, los servicios ecosistémicos, los activos ambientales, el financiamiento climático y los mercados de carbono y de biodiversidad".

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Según cifras presentadas por los organizadores, el 48% del producto interno bruto (PIB) del país depende de los servicios ecosistémicos. No obstante, advierten que la degradación ambiental podría poner en riesgo el 13% de esa actividad económica para 2030, que plantea a la bioeconomía y los mercados de carbono como "alternativas para canalizar inversiones hacia proyectos de conservación con un enfoque productivo". Su crecimiento, no obstante, depende de las condiciones regulatorias, la inversión disponible y la capacidad de desarrollar actividades productivas sin deteriorar los ecosistemas.



Según Fedemaderas, la cadena forestal de la madera y el mobiliario representa el 0,8 % del PIB y genera cerca de 210.000 empleos directos e indirectos. La entidad estima que esta participación podría superar el 3% si el país cuenta con una política de Estado de largo plazo para el sector. Por su parte, Asocarbono reporta 248 proyectos certificados que han generado reducciones o remociones de más de 250 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO₂e). "Queremos que las conversaciones de esta semana trasciendan el evento y se conviertan en una hoja de ruta para que la bioeconomía contribuya al desarrollo y crecimiento del país”, aseguró Juan Miguel Vásquez Suárez, director ejecutivo de Fedemaderas.

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¿Qué actividades tendrá la II Semana de la Bioeconomía Colombiana?

Durante los tres días se realizarán conferencias, diálogos con representantes del Gobierno, presentaciones de proyectos y espacios para establecer contactos entre iniciativas que buscan financiación e inversionistas interesados en participar en actividades relacionadas con la naturaleza. La programación abordará diferentes eslabones de esta cadena, entre ellos la conservación de los ecosistemas, la producción sostenible, los servicios ecosistémicos, el financiamiento climático y los mercados de carbono y biodiversidad.

También se prevé la participación de entidades de Uruguay, Chile, Francia y Australia, que presentarán nuevas inversiones y experiencias vinculadas con este campo. Otro de los puntos será el diálogo con el Gobierno Nacional para identificar oportunidades de inversión y discutir asuntos normativos, financieros e institucionales que pueden incidir en la ejecución de proyectos de bioeconomía en Colombia. La intención de los organizadores es que el encuentro permita "potenciar el capital natural de Colombia y movilizar mayor inversión en biodiversidad y cambio climático", según indicó Daniel Gonzales, director de Inversión Social de la Fundación Santo Domingo. Los detalles de la programación fueron publicados por Fedemaderas en su página web.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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