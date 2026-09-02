¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA

Este miércoles 2 de septiembre Noticias Caracol pone al servicio de sus usuarios a NATA, una herramienta desarrollada con tecnologías de inteligencia artificial a través de la cual la audiencia podrá recibir en su WhatsApp actualizaciones personalizadas de las últimas noticias del día y temas deportivos, además de preguntar por historias o imágenes sobre hechos de actualidad que le generen dudas para verificar su autenticidad.

Si le llegó una noticia por WhatsApp y no sabes si es verdad, le puede preguntar a NATA, ya que es una herramienta que verifica la información por ti. Se le reenvía el mensaje sospechoso, NATA analiza la fuente y envía la confirmación la información.



¿Cómo tener a NATA en su celular?

Paso 1 : Guarda el número de NATA (+57 3167420621) o abre el enlace directo.

: Guarda el número de NATA (+57 3167420621) o abre el enlace directo. Paso 2 : Envía una "Hola" para iniciar la conversación.

: Envía una "Hola" para iniciar la conversación. Paso 3: Elige en el menú principal entre Notificaciones o Verificación.

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Paso 4 : En Notificaciones configura las alertas de Deportes o Lo Último a la hora deseada.

: En Notificaciones configura las alertas de Deportes o Lo Último a la hora deseada. Paso 5 : En Verificación envía tu duda sobre Política o Deportes para confirmar si es verdad o mentira la información.

: En Verificación envía tu duda sobre Política o Deportes para confirmar si es verdad o mentira la información. Paso 6: Puedes elegir temas y horarios para recibir Noticias.

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