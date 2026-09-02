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Noticias Caracol  / TECNOLOGÍA  / ¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA

¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA

NATA es la nueva herramienta con IA de Noticias Caracol en WhatsApp. A través de ella, nuestros usuarios podrán verificar información en tiempo real y recibir notificaciones personalizadas sobre las últimas noticias y deportes.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 2 de sept, 2026
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Editado por: Mateo Medina Escobar
¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA
NATA, es la IA de Noticias Caracol en WhatsApp.
Noticias Caracol/Getty Images

Este miércoles 2 de septiembre Noticias Caracol pone al servicio de sus usuarios a NATA, una herramienta desarrollada con tecnologías de inteligencia artificial a través de la cual la audiencia podrá recibir en su WhatsApp actualizaciones personalizadas de las últimas noticias del día y temas deportivos, además de preguntar por historias o imágenes sobre hechos de actualidad que le generen dudas para verificar su autenticidad.

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Si le llegó una noticia por WhatsApp y no sabes si es verdad, le puede preguntar a NATA, ya que es una herramienta que verifica la información por ti. Se le reenvía el mensaje sospechoso, NATA analiza la fuente y envía la confirmación la información.

¿Cómo tener a NATA en su celular?

  • Paso 1: Guarda el número de NATA (+57 3167420621) o abre el enlace directo.
  • Paso 2: Envía una "Hola" para iniciar la conversación.
  • Paso 3: Elige en el menú principal entre Notificaciones o Verificación.
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  • Paso 4: En Notificaciones configura las alertas de Deportes o Lo Último a la hora deseada.
  • Paso 5: En Verificación envía tu duda sobre Política o Deportes para confirmar si es verdad o mentira la información.
  • Paso 6: Puedes elegir temas y horarios para recibir Noticias.

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