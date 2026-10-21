Ajustan la salida nocturna de los buses intermunicipales en la Terminal de Transporte de Bogotá

La administración de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Movilidad, dispuso una modificación en el esquema de salida de los buses intermunicipales de transporte de pasajeros que operan desde la Terminal de Transporte sede Salitre.

La medida establece que los vehículos de servicio público intermunicipal que realizan despachos en la franja nocturna deben utilizar un trazado diferente para incorporarse a las vías principales de la ciudad.

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Esta regulación fue dada a conocer oficialmente el 20 de octubre de 2026 a través de la página de la alcaldía de Bogotá y busca ordenar la operación del transporte intermunicipal en el occidente de la capital. La norma se enfoca de manera exclusiva en la flota vehicular que realiza salidas durante las horas de la madrugada, periodo en el que se registraba concentración de tránsito en las vías inmediatas a la terminal.



Con esta reorganización, el distrito busca regular el flujo de los automotores que parten desde las instalaciones de la terminal hacia los diferentes destinos regionales y nacionales.



Horarios y nuevas vías autorizadas para la circulación

El cambio en la operación aplica en un horario delimitado entre las 12:00 a. m. y las 4:00 a. m.. Durante este lapso de cuatro horas, los buses de las empresas intermunicipales no tienen permitido el tránsito por la carrera 68D.



En lugar del recorrido habitual, los vehículos deben hacer uso de la puerta occidental de la Terminal de Transporte sede Salitre para realizar su egreso de las instalaciones. A través de esta salida habilitada, los buses ingresan de forma directa a la avenida Boyacá para continuar con su trayecto.

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Los puntos principales de la modificación de tránsito quedan fijados de la siguiente manera:



El horario de aplicación rige entre las 12:00 a. m. y las 4:00 a. m..

La restricción de circulación aplica sobre la carrera 68D.

El punto de salida habilitado es la puerta occidental de la sede Salitre.

La vía de incorporación definida es la avenida Boyacá.

Fuera del horario fijado entre la medianoche y las cuatro de la mañana, la circulación del transporte intermunicipal continúa operando bajo las condiciones habituales de la terminal.



Razones de la medida y atención a las peticiones comunitarias

La modificación del recorrido nocturno responde a solicitudes formuladas por los residentes del barrio Montevideo y de las zonas contiguas a la sede Salitre de la Terminal de Transporte. La comunidad del sector expuso ante la administración distrital los problemas generados por la circulación constante de buses por las vías internas en horas de la noche.

Entre las situaciones que se buscan corregir con la medida está el parqueo indebido de buses en las calles del barrio durante la noche. La presencia de vehículos estacionados en zonas no autorizadas obstaculizaba el paso de otros automotores y generaba incomodidades a los habitantes.

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De igual forma, la Secretaría Distrital de Movilidad indicó que el desvío hacia la avenida Boyacá tiene como fin mejorar las condiciones de seguridad vial para conductores y peatones en el sector durante la noche.

POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO