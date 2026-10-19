Bogotá se prepara para el Simulacro 2026: estos son la fecha y los pasos para participar

De acuerdo con la información planteada por la Alcaldía de Bogotá, la ciudad se clasifica como un territorio expuesto a múltiples amenazas. Aunque los movimientos telúricos representan un factor constante de atención, el terreno enfrenta de igual manera riesgos derivados de lluvias intensas, inundaciones, movimientos en masa en zonas de ladera, vendavales e incendios forestales.

Frente a este escenario, la administración distrital alista el Simulacro Bogotá 2026, una jornada diseñada para probar la capacidad de reacción técnica y comunitaria. En años anteriores, los ejercicios enfocaban su atención en la salida ordenada de edificios tras un temblor. Sin embargo, las dinámicas del clima y la topografía local han demostrado que distintos factores de riesgo pueden desencadenarse al mismo tiempo.

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Un periodo de altas lluvias, por ejemplo, puede provocar deslizamientos o encharcamientos severos en vías principales de forma paralela a otras contingencias urbanas.



Reconocer la diversidad de fenómenos climáticos y geológicos permite que las instituciones, las juntas de acción comunal y los ciudadanos adopten medidas de protección acordes con la realidad de sus localidades.



Fecha, hora y objetivo central del ejercicio

El Simulacro Distrital 2026 se llevará a cabo el miércoles 21 de octubre de 2026. La actividad dará inicio a las 10:00 a. m. en todo el territorio de la capital. Durante esa jornada, se pondrán a prueba los protocolos de comunicación y la toma de decisiones entre las entidades encargadas de atender emergencias en la ciudad.



El ejercicio no tiene como propósito exclusivo medir la velocidad con la que las personas abandonan un inmueble. El objetivo principal consiste en comprobar cómo se coordinan las instituciones, cómo se priorizan los recursos de atención y de qué manera responden los hogares y las empresas ante situaciones complejas. El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), en su calidad de coordinador del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, lidera la organización e integración de este simulacro.

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La medición del ejercicio abarca la efectividad en la transmisión de alertas, la activación de los Comités Locales de Gestión del Riesgo y la capacidad de las cadenas de mando para administrar contingencias múltiples. Asimismo, busca evaluar si los puntos de encuentro establecidos en las 20 localidades resultan funcionales y seguros para la concentración temporal de personas.



Quiénes deben participar y cómo adaptar el plan

La convocatoria del IDIGER abarca a la totalidad de los sectores que integran la ciudad. La participación incluye a hogares, empresas privadas, entidades públicas, jardines infantiles, colegios, universidades, organizaciones comunitarias y establecimientos comerciales.

Cada organización o núcleo familiar enfrenta condiciones distintas de infraestructura, ubicación geográfica y composición poblacional. Por esta razón, el ejercicio exige adaptar las acciones de prevención a las características propias de cada espacio. Un colegio en la localidad de Suba no presenta los mismos riesgos estructurales o de evacuación que una fábrica ubicada en Puente Aranda o una vivienda en zonas de pendiente de Ciudad Bolívar.

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El Simulacro 2026 invita a revisar los planes de emergencia vigentes para detectar fallas antes de que ocurra un evento real. El ejercicio permite comprobar si las rutas señalizadas están libres de obstáculos, si las salidas de emergencia permanecen abiertas y si el personal designado como brigadista conoce sus funciones de apoyo. En las viviendas, el simulacro sirve para verificar si los integrantes del grupo familiar saben cómo actuar en caso de separación o interrupción de las redes de telefonía.

Paso a paso para la inscripción y ejecución

Para formar parte del Simulacro Distrital 2026, el IDIGER estableció un procedimiento compuesto por cuatro etapas consecutivas:



Inscripción previa: Las personas, empresas, colegios u organizaciones deben ingresar a la plataforma web oficial del evento habilitada por la alcaldía. En este portal se completa el registro con los datos básicos de la entidad o del hogar, se consultan las guías técnicas y se obtiene la confirmación de participación (entre aquí).

Preparación interna: Antes de la fecha del ensayo, se debe revisar de forma detallada el plan familiar, institucional o comunitario. Esta revisión implica verificar las rutas de evacuación, confirmar los puntos de encuentro asignados y contabilizar a las personas que requieren asistencia especial, como adultos mayores, niños o personas con movilidad reducida. También es el momento de identificar el acompañamiento de animales de compañía y asegurar que el kit de emergencias contenga los insumos necesarios.

Participación activa: El miércoles 21 de octubre de 2026, a las 10:00 a. m., los participantes deben detener sus actividades cotidianas y aplicar los protocolos establecidos en sus planes. Se debe simular la respuesta adecuada según el escenario de riesgo seleccionado, desplazándose a las zonas de seguridad identificadas.

Evaluación y reporte: Al finalizar la evacuación o la simulación del evento, los responsables deben ingresar nuevamente al enlace institucional para registrar su participación y diligenciar el formato de autoevaluación. En este reporte se consignan las fortalezas encontradas, las dificultades logísticas observadas y los aspectos que requieren corrección.

Elementos del kit de emergencia y atención a animales de compañía

La preparación adecuada implica disponer de insumos básicos reunidos en un lugar accesible del inmueble. El kit de emergencias es un recurso indispensable para atender las necesidades de las personas durante las primeras horas posteriores a un evento adverso.

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Este kit debe conservarse en un morral o maletín fácil de transportar. Su contenido básico debe incluir agua embotellada, alimentos no perecederos de apertura sencilla, botiquín de primeros auxilios con antisépticos y vendajes, linterna con pilas de repuesto, pito o silbato para señalización sonora, copia de documentos de identidad protegidos contra el agua y dinero en efectivo en billetes de baja denominación.

Dentro del plan de preparación se debe contemplar la protección y evacuación de los animales de compañía. Las mascotas requieren atención específica que incluye contar con guacales, correas, bozales, identificación visible con número telefónico de contacto, ración de alimento para varios días y copia del carné de vacunación. Durante el simulacro del 21 de octubre, las familias deben ensayar la movilización de sus animales para habituarlos a los desplazamientos hacia los puntos de encuentro.

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INFORMACIÓN DADA POR LA ALCALDÍA DE BOGOTÁ E IDEGER

EDITADO POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO