Ingreso Mínimo Garantizado en Bogotá: iniciaron los pagos de octubre de 2026, ¿cómo consultar?

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), inició la entrega de giros correspondiente al mes de octubre de 2026 del programa Ingreso Mínimo Garantizado (IMG). Esta estrategia de apoyo económico está dirigida a personas y familias en condición de pobreza y vulnerabilidad dentro de las 20 localidades del Distrito Capital.

Durante este ciclo de octubre de 2026, más de 190.000 hogares reciben transferencias monetarias directas, lo que se traduce en un beneficio para más de 740.000 ciudadanos. El programa forma parte de la política social liderada por la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, orientada a reducir los índices de pobreza monetaria y mitigar las necesidades básicas en la capital.

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Las transferencias económicas buscan aportar liquidez a los hogares para la adquisición de alimentos, el pago de servicios y la atención de obligaciones esenciales del día a día, promoviendo mayor autonomía económica en los sectores con menores ingresos de la ciudad.



Inversión presupuestal y distribución por componentes sociales

Para la ejecución de los giros de octubre de 2026, la administración distrital destinó una suma superior a los $45.000 millones. Con la adición de este monto, la inversión acumulada en el programa de Ingreso Mínimo Garantizado supera los $435.000 millones en lo corrido del año 2026.



La distribución de los recursos en este periodo se canaliza a través de diversos componentes específicos para atender a diferentes grupos poblacionales:



Pobreza Extrema, Primera Infancia y Educación: cubre a más de 190.000 hogares, cobijando a 740.000 personas integradas en estos núcleos familiares.

cubre a más de 190.000 hogares, cobijando a 740.000 personas integradas en estos núcleos familiares. Jóvenes, Personas Mayores y Personas con Discapacidad: registra la atención de más de 270.000 personas mediante giros dirigidos de forma individual.

registra la atención de más de 270.000 personas mediante giros dirigidos de forma individual. Población Emberá: incluye los pagos correspondientes a las familias que retornaron a sus territorios de origen, ciclo que culminó sus entregas según lo programado.

En el caso de la población de personas mayores, el giro de octubre constituye el décimo pago cumplido de manera consecutiva durante el año 2026, manteniendo al día el cronograma institucional de giros.



Billeteras digitales habilitadas y modalidad de entrega

El desembolso de los subsidios monetarios no se realiza de forma simultánea en un solo día, sino mediante un esquema escalonado para garantizar el orden operacional en los sistemas financieros.



Los beneficiarios bancarizados reciben sus recursos directamente en sus cuentas de billeteras digitales o entidades financieras asociadas con el Distrito, entre las que se encuentran:



dale!

MOVii

DaviPlata

Bancamía

Nequi

Banco Caja Social

Para las personas no bancarizadas o que reciben la ayuda bajo la modalidad de giro físico, la entrega del dinero está habilitada en los puntos de atención de la red Efecty. Una vez que el depósito o giro se encuentra disponible para su retiro, cada titular recibe un mensaje de texto (SMS) en su teléfono celular con la notificación oficial del abono.



Jornada presencial de atención al ciudadano en Ciudad Bolívar

Con el propósito de resolver dudas sobre giros no cobrados, actualización de datos o consulta de estados en la plataforma, la Secretaría Distrital de Integración Social programó una nueva edición de la 'Feria IMG en tu Localidad'.

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El encuentro presencial se llevará a cabo en la localidad de Ciudad Bolívar durante los días martes 20 y miércoles 21 de octubre de 2026, en el horario continuo de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.. La sede dispuesta para la atención a los ciudadanos es la Casa de la Cultura Ciudadana de Ciudad Bolívar, ubicada en la carrera 38 # 59B-43 sur. En este espacio, funcionarios del Distrito brindarán orientación personalizada sin costo y sin intermediarios.



Canales oficiales de consulta y verificación de subsidios

La ciudadanía que requiera verificar si su hogar figura como beneficiario de los apoyos económicos del Ingreso Mínimo Garantizado en Bogotá dispone de varios medios de atención pública e institucional:



Portal web institucional: Ingresando a la página de Integración Social ( www.integracionsocial.gov.co ) o mediante la sección especializada del Portal Bogotá.

Ingresando a la página de Integración Social ( ) o mediante la sección especializada del Portal Bogotá. Atención telefónica: Comunicándose a la línea PBX 601 380 8330, marcando la opción 6.

Comunicándose a la línea PBX 601 380 8330, marcando la opción 6. Peticiones y trámites: Mediante la plataforma distrital "Bogotá te Escucha" para el registro de solicitudes formales.

POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G CON INFORMACIÓN DE LA ALCALDÍA DE BOGOTÁ