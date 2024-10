Presidente Petro y alcalde Galán chocan por metro de Bogotá: "No entendió el estudio"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, protagonizaron un cruce de trinos en la red social X por cuenta de diferencias en torno a los tiempos de desplazamiento en el metro de Bogotá.

Todo comenzó con unas declaraciones de Galán durante el Congreso Nacional de Fenalco, realizado en la ciudad de Barranquilla, donde el mandatario de la capital colombiana dijo "este Gobierno se está metiendo en decisiones de obras públicas de Bogotá”.

Ante esta afirmación, el presidente Gustavo Petro reaccionó a través de su cuenta en la red social X y dio a entender que, si la nación aporta recursos, está en capacidad de opinar. Además, hizo referencia al sectarismo.

“Si ponemos los recursos, opinamos. Los recursos del metro de Bogotá los pone en un 70% la nación. Y la nación tiene derecho no solo a contratar expertos internacionales, sino a decir lo que dijeron: que los tiempos de viaje con el metro elevado no se reducirán en Bogotá y por tanto la inversión que hace el pueblo colombiano en Bogotá se va a esfumar por puro sectarismo”, señaló el jefe de Estado.

¿Qué respondió Galán antes dicho comentario de Petro sobre el metro de Bogotá?

Luego, el alcalde de Bogotá la respondió al presidente Gustavo Petro con otro mensaje en la misma red social y en el que destacó “un par de puntos rápidos”.

En primer lugar, según Galán, la Línea 1 del metro de Bogotá “avanza y claro que va a reducir los tiempos de desplazamiento de millones de personas”.

“Los recursos no se van a esfumar, los estamos EJECUTANDO: la obra va en más de 39%”, enfatizó.

Y, como segundo aspecto, resaltó que los recursos que la nación aporta a los grandes proyectos de las ciudades, caso del metro de Bogotá, “no son un regalo del Gobierno” y, por el contrario, “son un derecho establecido en la ley”.

“En este caso, Bogotá cumplió todos los requisitos legales para acceder a esta financiación, que se materializó en el convenio de cofinanciación firmado en 2017. Esta es una apuesta de varios gobiernos”, sostuvo el mandatario de la capital de la República.

Y, por último, invitó nuevamente al presidente Petro a sacar los proyectos adelante por el bien del país. “La gente necesita ilusión y nuestra responsabilidad es trabajar para hacerla realidad”, sentenció.

Pese a que Galán quiso zanjar la discusión, el primer mandatario de los colombianos volvió a contestar e insistió en los tiempos de desplazamiento en el metro de Bogotá.

“Veo que no entendió el estudio de los expertos internacionales. No solo no disminuye el tiempo de viaje si es que van los pasajeros de Suba a Centro o viceversa, por el problema de distancia vertical entre la estación de la segunda y la primera línea que aquí usted no muestra, sino que el conjunto de la ciudad no disminuye tampoco sus tiempos de viaje”, dijo.

Finalmente, puntualizó que justamente la disminución de los tiempos de desplazamiento “debe ser el objetivo de proyectos de esta dimensión y valor”.

