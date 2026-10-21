Cronología de la muerte de Donovan Balanta tras su captura: "Ahí te lo dejo tirado"

Este 21 de octubre fue la audiencia de imputación contra cuatro de los implicados en la muerte de Donovan Balanta, el hombre que falleció después de ser detenido en el sur de Bogotá y dejado en la estación de Policía en Cazucá, barrio de Soacha. Este miércoles comparecieron ante la justicia en una diligencia donde el fiscal encargado dio un relato pormenorizado de los eventos que desembocaron en su fallecimiento.



Los sindicados son Jonathan Alexander Giraldo Torres, Henar Tapiero Tique, Santiago Vargas Romero, Nahumer Vergel y Roque Correa Yáñez (este último era el comandante de la estación en el momento de los hechos). Dos de ellos enfrentan un cargo adicional a los dos que se les imputaron a todos los procesados. En concreto, la Fiscalía les imputó a los cuatro los cargos de homicidio y tortura agravados, pero a Yáñez y Giraldo se les imputó también el cargo de falsedad ideológica en documento público. Otro capturado fue el intendente Edwin Albeiro Morante. Ninguno de los primeros cuatro procesados que se mencionaron aceptaron los cargos.

Así habría ocurrido la muerte de Donovan Balanta

Los hechos habrían iniciado cuando el intendente Morantes y el patrullero Giraldo se movilizaban en una patrulla motorizada por el barrio Caracolí, en Ciudad Bolívar. Según los testimonios mencionados durante la audiencia, uno de ellos habría proferido expresiones discriminatorias y racistas contra Elizabeth Guerrero, Julieth Balanta, José Luis Guerrero y otras personas. “Estos negros forman mucho alboroto”, habría dicho. Las personas les habrían reclamado a los uniformados un trato respetuoso. Ante esto, el intendente Morantes supuestamente les habría respondido que les pegaría dos tiros: “Estoy acostumbrado a matar negros guerrilleros en el Chocó”.

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Posteriormente, tras este cruce, el intendente Morantes habría solicitado apoyo ante la posible ocurrencia de una riña, por lo que habrían llegado más vehículos policiales al barrio Caracolí. En ese momento, los uniformados presuntamente habrían movido la moto de Guerrero y le habrían solicitado la documentación al ciudadano, quien posteriormente habría sido objeto de descargas con el taser del patrullero Giraldo. Según lo expuesto por la Fiscalía, el uniformado lo habría accionado tres veces, lo que habría ocasionado la caída del ciudadano y su posterior captura. En ese momento, Donovan Balanta se habría percatado de lo que ocurría y habría lanzado una botella hacia el lugar donde se encontraban los uniformados y su amigo.

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Luego, Balanta habría huido, pero los policías lo habrían perseguido e interceptado en una vía inclinada. Una vez lo alcanzaron, presuntamente lo habrían reducido, esposado con las manos en la espalda y dejado indefenso. El material probatorio al que se refirió el fiscal durante la audiencia presuntamente mostraría que Balanta no habría ejercido resistencia y habría recibido agresiones físicas, como patadas y puños, cuando se encontraba bajo custodia de Giraldo Torres, el subintendente Tapeiro Tique, el patrullero Vargas Romero y el patrullero Nahumer Vergel.

"Ahí te lo dejo tirado, negra cuscús" y "bájense negros (...), para que aprendan a respetar la ley, la autoridad", son algunos de los insultos proferidos, de acuerdo a lo narrado por el fiscal durante la audiencia.



Nuevamente, Giraldo habría accionado varias veces el taser de dotación. De acuerdo con el relato del fiscal, la víctima habría gritado de dolor y pedido ayuda. Tras ser reducido y presuntamente agredido con el dispositivo, los uniformados lo habrían cargado hasta una camioneta del GOES que habría llegado para atender el procedimiento. El vehículo lo habría trasladado hasta la estación de Cazucá, en Soacha. Allí, tres integrantes del GOES presuntamente habrían ingresado a Balanta cargado hasta la recepción y lo habrían dejado en el suelo. Mientras la víctima permanecía allí, uno de los integrantes del GOES supuestamente le habría dado una patada cuando se encontraba indefenso. Según lo expuesto durante la audiencia, Balanta habría permanecido 20 minutos en las instalaciones.

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Durante ese lapso, habrían ingresado el mayor Roque Correa Yáñez, comandante de la estación, y Giraldo Torres. Este último presuntamente habría accionado otras tres veces el taser contra Balanta. Según el relato de la Fiscalía, durante la tercera descarga, el comandante habría intervenido y separado al patrullero de la víctima.



Minutos después, los uniformados también habrían ingresado a Guerrero, el amigo de Balanta que habría sido capturado primero, y lo habrían ubicado en una banca frente a la víctima. Durante ese tiempo, Guerrero habría manifestado dificultades para respirar y dolor en el pecho, además de solicitar asistencia médica. Según afirmó el funcionario de la Fiscalía, las solicitudes se habrían transmitido a los uniformados, pero presuntamente no habrían sido atendidas oportunamente.

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Solo cuando Balanta habría quedado inconsciente, los uniformados habrían decidido trasladarlo al Hospital Cardiovascular de Soacha. Esto habría ocurrido en presencia del mayor, de Giraldo, Santiago Vargas Romero, Nahumer Vergel y otros funcionarios de la Policía Nacional adscritos a la estación de Cazucá. A las 15:55 horas, Donovan Balanta habría ingresado al hospital en estado crítico, sin pulso y con respiración agónica. Habría sido remitido al área de reanimación, pero los esfuerzos médicos no habrían dado resultado y su muerte se habría atribuido a un paro cardíaco.

De acuerdo con la información oficial expuesta en el caso, el cuerpo presentaba abrasiones multiformes tipo quemadura, compatibles con un patrón de lesión causado por un dispositivo conductor de energía (taser), en el pectoral izquierdo, el flanco izquierdo, la región toracolumbar derecha, el cuadrante superior externo del glúteo izquierdo y el muslo izquierdo. Según el informe de Medicina Legal, estas descargas habrían generado una arritmia cardíaca.

María Paula Rodríguez Rozo

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