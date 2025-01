"Un año de impunidad": familia de Dilan Castro, menor encontrado sin vida en Usme, clama justicia

Casi un año después del asesinato de Dilan Castro , un bebé de 2 años que fue hallado sin vida en zona rural de Usme, en Bogotá, su familia no ha cesado los esfuerzos en busca de obtener justicia por el crimen del menor.

Con las uñas, la familia de Dilan Castro ha luchado para que el caso no quede en el olvido. Hoy, 20 de enero de 2025, sin tener siquiera donde llegar, amanecieron en la terminal de transporte con la intención de ir a los juzgados de Paloquemao a exigirle a las autoridades que avancen en la investigación de los hechos que acabaron en la fatídica muerte del menor.

Plantón por Dilan Santiago Castro

Con camisetas y pancartas con el rostro del pequeño, quien en febrero de 2024 fue encontrado muerto con señales de violencia en un cultivo de papa, familiares alzan su voz con un mensaje claro: no permitir que el crimen sea olvidado.

"Yo soy un listón verde, los niños no se tocan, no se golpean, no se abusan, no se matan. No más con nuestros niños. Justicia por Dilan Castro, un año de impunidad", se lee en una de las carteleras que llevan.

Durante el plantón, Blanca Joven, abuela del menor asesinado que viajó con su hija desde Tolima hasta Bogotá, confesó que para ellos no es fácil realizar este tipo de acciones, puesto que viven con dificultades.

"No tenemos los recursos para estar viniendo, se nos complica para desplazarnos acá. Siempre venimos y lo mismo, ya vamos para cuatro cambios de fiscales y hasta ahora nada, entonces, el motivo es exigir justicia por Dilan", comentó Joven.

Pese al impacto que generó el caso, aún no hay capturas ni avances significativos en la investigación. Yulieth Rivas, madre de Dilan Castro, quien cuidaba una finca cerca al lugar donde fue encontrado el menor, ha enfrentado con determinación las largas jornadas de protesta e incluso a aquellos que la señalan como responsable de la muerte de su propio hijo.

"Me siguen acusando, a pesar de que hay unas pruebas. Sigo colocando mi cara, porque lo único que estoy exigiendo es justicia por mi bebé, no quiero que quede impune, como muchos casos de otros niños. No entiendo por qué el caso de mi bebé no ha avanzado, no sé si por falta de dinero. Lo único que estoy exigiendo es justicia por Dilan Santiago", expresó con la voz entrecortada Rivas.

Tras horas de espera frente a la sede de la Fiscalía, madre y abuela debieron regresar al Tolima sin noticias significativas sobre el caso del pequeño.

