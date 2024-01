General niega haber dado coordenadas a Uribe y le exige decir la verdad

Gracias por continuar con nosotros. Habló hoy uno de los oficiales del ejército que recibió las coordenadas para el traslado de los guerrilleros de la FARC a Cuba. Y es que aquellos militares que tuvieron acceso a esta información están en el ojo del huracán, luego de que el expresidente Uribe publicara en Twitter estos datos considerados por el gobierno como confidenciales y de seguridad nacional.

El uniformado le pidió al expresidente Uribe que revele quién le dio la información. El tema abrió un debate en torno a si Uribe debe ser investigado por espionaje. de la fiscalía.

la fiscalía general de la nación estudia se abre o no una investigación por estos hechos, hasta el momento, como se dice, nadie sabe quien tuvo la el general Javier Rey, jefe de operaciones del ejército, uno de los que conoció de primera mano la información sobre las coordenadas para el traslado de los integrantes de las FARC, negó haber filtrado dicha información al expresidente Uribe y le pidió al exmandatario que diga quién le entregó los datos. Si él lo obtuvo, él tiene que saber de dónde lo obtuvo. Él manifiesta que lo obtuvo de la web, pues de allá debe manifestar cómo lo obtuvo él o sus asesores.

el comandante de las fuerzas militares respaldó al oficial. y es que el propio fiscal general Eduardo Montealegre cuestionó al expresidente Uribe. Me pareció un acto de absoluta irresponsabilidad dar en medio de un operativo unas coordenadas que pudieron haber puesto en peligro esta operación.

Ojalá yo le haga un llamado a la sensatez al presidente Álvaro Uribe. Juristas consultados por Noticias Caracol plantean que Uribe habría incurrido en delitos como el de espionaje. Era un problema de seguridad nacional, no era un problema para proteger a unos guerrilleros.

delincuencia. la fiscalía dice que la investigación de este caso no es delito, para otros en este caso no hay delito. esa no es una información confidencial porque el gobierno la comparte con la guerrilla.