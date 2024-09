Mujer fue asesinada en Cúcuta, al parecer, porque no le pudo transferir dinero a su novio

En el barrio Belén, de Cúcuta, Norte de Santander, ocurrió un grave hecho de violencia en el que una joven terminó asesinada, al parecer, a manos de su novio, con quien tuvo un altercado en medio de una fiesta. Tal fue el nivel del conflicto, que los familiares de la víctima fueron amenazados.

El hecho ocurrió, de acuerdo con el medio La Opinión, en la madrugada del domingo 22 de septiembre, sobre la 1:28 a.m. Un hombre llegó donde se encontraba la mujer de 23 años, en la calle 24 con avenida 26, sector de la Comuna 9 de Cúcuta. La víctima era madre de una menor de 3 años.

Familiares de Angie Daniela Maldonado reportaron que José Luis Ovallos Garzón, quien era su novio, llegó a buscarla para pedirle que le hiciera una transacción bancaria.

¿Qué pasó luego de que le pidió el dinero?

Testigos informaron que Angie Daniela intentó hacer la transferencia, pero que no fue posible porque el sistema estaba caído. El hombre creyó que se trataba de una mentira para no prestarle el dinero, pero la joven intentó nuevamente enviarle la plata, incluso un monto menor, pero la plataforma no le funcionó.

José Luis empezó a discutir con su novia, por lo que la familia de ella se involucró en la pelea. Tal fue el rifirrafe, que la pareja de Angie Daniela amenazó a su cuñada de muerte, según la investigación. El señalado agresor se fue, pero minutos después al parecer regresó a la reunión en compañía de alias Duván.

Se dirigieron hacia la mesa donde estaba Angie Daniela y alias Duván le propinó dos impactos de bala a la joven, mientras José Luis le quitaba el celular, dicen testigos.

La familia de la víctima la llevó hasta el centro médico Unidad Básica Loma de Bolívar, pero los doctores informaron que la mujer murió a causa de una de las heridas, pues la recibió en la zona abdominal.

Los seres queridos de Angie Daniela denunciaron que el asesinato de la joven se dio a dos cuadras del CAI de la Policía de Belén.

Hasta el momento, los señalados asesinos siguen prófugos de la justicia.

